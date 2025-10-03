SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EA PERCEPTRADER AI MASTER COPY HFM
Muhammad Habibullah Syarifudin

EA PERCEPTRADER AI MASTER COPY HFM

Muhammad Habibullah Syarifudin
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
crescita dal 2025 2%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
7 (58.33%)
Loss Trade:
5 (41.67%)
Best Trade:
4.08 USD
Worst Trade:
-2.77 USD
Profitto lordo:
10.61 USD (1 116 pips)
Perdita lorda:
-5.24 USD (611 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (2.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.08 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
81.11%
Massimo carico di deposito:
2.41%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.76
Long Trade:
10 (83.33%)
Short Trade:
2 (16.67%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
1.52 USD
Perdita media:
-1.05 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.05 USD (2)
Crescita mensile:
1.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.47 USD
Massimale:
3.05 USD (0.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.00% (3.05 USD)
Per equità:
5.63% (17.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 5
AUDCAD 3
NZDUSD 3
NZDCAD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 2
AUDCAD 1
NZDUSD 1
NZDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 306
AUDCAD 200
NZDUSD -101
NZDCAD 100
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.08 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2.67 USD
Massima perdita consecutiva: -3.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live05
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server
0.00 × 2
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 12
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 2
TurnkeyGlobal-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 4
Tickmill-Live08
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 3
ATFXGM2-Live
0.00 × 1
CPTMarketsLtd-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 14
Valutrades-Real
0.00 × 4
RoboForex-Pro
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 10
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
33 più
EA PERCEPTRADER 


Non ci sono recensioni
2025.10.15 07:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 06:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 16:51
Share of trading days is too low
2025.10.08 16:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 15:51
Share of trading days is too low
2025.10.08 15:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.03 04:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 04:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 04:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.03 04:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.03 04:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
