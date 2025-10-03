- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
7 (58.33%)
Loss Trade:
5 (41.67%)
Best Trade:
4.08 USD
Worst Trade:
-2.77 USD
Profitto lordo:
10.61 USD (1 116 pips)
Perdita lorda:
-5.24 USD (611 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (2.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.08 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
81.11%
Massimo carico di deposito:
2.41%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.76
Long Trade:
10 (83.33%)
Short Trade:
2 (16.67%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
1.52 USD
Perdita media:
-1.05 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.05 USD (2)
Crescita mensile:
1.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.47 USD
Massimale:
3.05 USD (0.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.00% (3.05 USD)
Per equità:
5.63% (17.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|5
|AUDCAD
|3
|NZDUSD
|3
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|2
|AUDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|306
|AUDCAD
|200
|NZDUSD
|-101
|NZDCAD
|100
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.08 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2.67 USD
Massima perdita consecutiva: -3.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 12
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 2
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
ATFXGM2-Live
|0.00 × 1
|
CPTMarketsLtd-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 14
|
Valutrades-Real
|0.00 × 4
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
33 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
EA PERCEPTRADER
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
500USD al mese
2%
0
0
USD
USD
305
USD
USD
2
100%
12
58%
81%
2.02
0.45
USD
USD
6%
1:500