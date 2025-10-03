- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
6 (85.71%)
Loss Trade:
1 (14.29%)
Best Trade:
10.55 USD
Worst Trade:
-1.87 USD
Profitto lordo:
31.62 USD (21 334 pips)
Perdita lorda:
-1.87 USD (276 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (20.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.63 USD (4)
Indice di Sharpe:
1.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.39%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
15.91
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
7 (100.00%)
Fattore di profitto:
16.91
Profitto previsto:
4.25 USD
Profitto medio:
5.27 USD
Perdita media:
-1.87 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.87 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.87 USD (0.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.65% (3.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|GBPJPY
|1
|BTCUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|31
|GBPJPY
|-2
|BTCUSD
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|20K
|GBPJPY
|-276
|BTCUSD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.55 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +20.63 USD
Massima perdita consecutiva: -1.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InstaForex-Cent2.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 23
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
IMMFX-Real
|0.00 × 3
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 525
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
