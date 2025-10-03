SegnaliSezioni
Oemer Faruk Cebe

CebeOne by Oemer

Oemer Faruk Cebe
0 recensioni
36 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
235
Profit Trade:
159 (67.65%)
Loss Trade:
76 (32.34%)
Best Trade:
801.28 USD
Worst Trade:
-478.76 USD
Profitto lordo:
5 999.89 USD (46 550 pips)
Perdita lorda:
-4 420.34 USD (40 453 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (297.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
871.52 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.04
Long Trade:
98 (41.70%)
Short Trade:
137 (58.30%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
6.72 USD
Profitto medio:
37.74 USD
Perdita media:
-58.16 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-476.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-775.76 USD (5)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
249.26 USD
Massimale:
775.76 USD (75.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 148
AUDNZD 33
NZDCAD 31
AUDCAD 19
SUMMARY 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 988
AUDNZD 199
NZDCAD 319
AUDCAD 100
SUMMARY -26
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.3K
AUDNZD 8
NZDCAD 3.1K
AUDCAD -256
SUMMARY 0
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +801.28 USD
Worst Trade: -479 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +297.74 USD
Massima perdita consecutiva: -476.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.22 × 9
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.58 × 385
ICMarketsSC-Live11
0.59 × 162
ICMarketsSC-Live23
0.62 × 109
ICMarketsSC-Live20
0.63 × 426
ICMarketsSC-Live12
0.64 × 45
TickmillUK-Live03
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.83 × 114
VantageInternational-Live 7
0.86 × 7
ICMarketsSC-Live32
1.04 × 465
ICMarketsSC-Live19
1.07 × 29
FusionMarkets-Demo
1.09 × 217
ICMarketsSC-Live05
1.14 × 7
Tickmill-Live02
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live07
1.17 × 35
ICMarketsSC-Live15
1.40 × 5
FPMarketsLLC-Live2
1.53 × 51
ICMarketsSC-Live33
1.66 × 1323
118 più
Non ci sono recensioni
