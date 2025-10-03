- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
235
Profit Trade:
159 (67.65%)
Loss Trade:
76 (32.34%)
Best Trade:
801.28 USD
Worst Trade:
-478.76 USD
Profitto lordo:
5 999.89 USD (46 550 pips)
Perdita lorda:
-4 420.34 USD (40 453 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (297.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
871.52 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.04
Long Trade:
98 (41.70%)
Short Trade:
137 (58.30%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
6.72 USD
Profitto medio:
37.74 USD
Perdita media:
-58.16 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-476.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-775.76 USD (5)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
249.26 USD
Massimale:
775.76 USD (75.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|148
|AUDNZD
|33
|NZDCAD
|31
|AUDCAD
|19
|SUMMARY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|988
|AUDNZD
|199
|NZDCAD
|319
|AUDCAD
|100
|SUMMARY
|-26
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.3K
|AUDNZD
|8
|NZDCAD
|3.1K
|AUDCAD
|-256
|SUMMARY
|0
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +801.28 USD
Worst Trade: -479 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +297.74 USD
Massima perdita consecutiva: -476.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.22 × 9
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.58 × 385
|
ICMarketsSC-Live11
|0.59 × 162
|
ICMarketsSC-Live23
|0.62 × 109
|
ICMarketsSC-Live20
|0.63 × 426
|
ICMarketsSC-Live12
|0.64 × 45
|
TickmillUK-Live03
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|0.83 × 114
|
VantageInternational-Live 7
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live32
|1.04 × 465
|
ICMarketsSC-Live19
|1.07 × 29
|
FusionMarkets-Demo
|1.09 × 217
|
ICMarketsSC-Live05
|1.14 × 7
|
Tickmill-Live02
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|1.17 × 35
|
ICMarketsSC-Live15
|1.40 × 5
|
FPMarketsLLC-Live2
|1.53 × 51
|
ICMarketsSC-Live33
|1.66 × 1323
