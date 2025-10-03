- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
139
Profit Trade:
103 (74.10%)
Loss Trade:
36 (25.90%)
Best Trade:
23.85 USD
Worst Trade:
-24.88 USD
Profitto lordo:
229.53 USD (85 013 pips)
Perdita lorda:
-172.57 USD (192 371 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (78.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
78.82 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
15.31%
Massimo carico di deposito:
19.92%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
139
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
0.62
Long Trade:
102 (73.38%)
Short Trade:
37 (26.62%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
2.23 USD
Perdita media:
-4.79 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-48.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-85.91 USD (4)
Crescita mensile:
10.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.25 USD
Massimale:
91.47 USD (35.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.72% (91.47 USD)
Per equità:
8.76% (39.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|107
|BTCUSD
|29
|DJ30.r
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|123
|BTCUSD
|-75
|DJ30.r
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.1K
|BTCUSD
|-118K
|DJ30.r
|6.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.85 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +78.82 USD
Massima perdita consecutiva: -48.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni