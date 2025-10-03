- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
6 (85.71%)
Loss Trade:
1 (14.29%)
Best Trade:
904.33 USD
Worst Trade:
-269.72 USD
Profitto lordo:
2 716.63 USD (5 696 pips)
Perdita lorda:
-269.72 USD (519 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (2 448.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 448.80 USD (5)
Indice di Sharpe:
1.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.80%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
9.07
Long Trade:
4 (57.14%)
Short Trade:
3 (42.86%)
Fattore di profitto:
10.07
Profitto previsto:
349.56 USD
Profitto medio:
452.77 USD
Perdita media:
-269.72 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-269.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-269.72 USD (1)
Crescita mensile:
2.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.89 USD
Massimale:
269.72 USD (0.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.06% (62.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|USDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.2K
|USDCAD
|208
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.6K
|USDCAD
|585
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +904.33 USD
Worst Trade: -270 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 448.80 USD
Massima perdita consecutiva: -269.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
SafeToWin
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
1
0%
7
85%
100%
10.07
349.56
USD
USD
0%
1:200