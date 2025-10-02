SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / XAUUSD Scalping with grid
Boris Georgiev Anchev

XAUUSD Scalping with grid

Boris Georgiev Anchev
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 95%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
79
Profit Trade:
57 (72.15%)
Loss Trade:
22 (27.85%)
Best Trade:
7.10 EUR
Worst Trade:
-6.39 EUR
Profitto lordo:
101.15 EUR (12 052 pips)
Perdita lorda:
-43.79 EUR (4 946 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (14.10 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
14.10 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
2.11%
Massimo carico di deposito:
48.55%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
4.86
Long Trade:
68 (86.08%)
Short Trade:
11 (13.92%)
Fattore di profitto:
2.31
Profitto previsto:
0.73 EUR
Profitto medio:
1.77 EUR
Perdita media:
-1.99 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-11.80 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-11.80 EUR (3)
Crescita mensile:
93.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
11.80 EUR (7.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.96% (11.80 EUR)
Per equità:
22.49% (23.72 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 65
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 7.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.10 EUR
Worst Trade: -6 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +14.10 EUR
Massima perdita consecutiva: -11.80 EUR

Non ci sono recensioni
2025.10.11 13:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 21:49
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 21:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 21:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
