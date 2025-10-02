SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Thor
Daniele Finotello

Thor

Daniele Finotello
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
RoboForex-Prime
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
118
Profit Trade:
54 (45.76%)
Loss Trade:
64 (54.24%)
Best Trade:
19.86 EUR
Worst Trade:
-13.73 EUR
Profitto lordo:
170.35 EUR (22 909 pips)
Perdita lorda:
-103.40 EUR (14 128 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (32.75 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
34.62 EUR (3)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
76.06%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
2.77
Long Trade:
67 (56.78%)
Short Trade:
51 (43.22%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
0.57 EUR
Profitto medio:
3.15 EUR
Perdita media:
-1.62 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-11.91 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-17.06 EUR (4)
Crescita mensile:
42.40%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.06 EUR
Massimale:
24.14 EUR (35.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
27.95% (24.77 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 70
.USTECHCash 26
GBPUSD 8
XAUUSD 7
.US500Cash 3
GBPJPY 3
AUDCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 65
.USTECHCash 15
GBPUSD 13
XAUUSD -10
.US500Cash 1
GBPJPY -10
AUDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 5.4K
.USTECHCash 4K
GBPUSD 1.6K
XAUUSD -932
.US500Cash 126
GBPJPY -1.5K
AUDCAD 73
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.86 EUR
Worst Trade: -14 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +32.75 EUR
Massima perdita consecutiva: -11.91 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
TradeMaxGlobal-Demo
0.33 × 3
Tickmill-Live04
0.48 × 554
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.59 × 268
ICMarkets-Live04
0.67 × 3
TitanFX-01
0.72 × 96
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 12
AMarkets-Real
1.29 × 62
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
ICMarketsSC-Live09
1.35 × 17
Hankotrade-Live
1.40 × 5
TMGM.TradeMax-Live7
1.42 × 1077
Darwinex-Live
1.43 × 293
43 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Thor
30USD al mese
0%
0
0
USD
89
EUR
21
0%
118
45%
100%
1.64
0.57
EUR
28%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.