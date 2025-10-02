- Crescita
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche.
Trade:
118
Profit Trade:
54 (45.76%)
Loss Trade:
64 (54.24%)
Best Trade:
19.86 EUR
Worst Trade:
-13.73 EUR
Profitto lordo:
170.35 EUR (22 909 pips)
Perdita lorda:
-103.40 EUR (14 128 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (32.75 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
34.62 EUR (3)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
76.06%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
2.77
Long Trade:
67 (56.78%)
Short Trade:
51 (43.22%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
0.57 EUR
Profitto medio:
3.15 EUR
Perdita media:
-1.62 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-11.91 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-17.06 EUR (4)
Crescita mensile:
42.40%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.06 EUR
Massimale:
24.14 EUR (35.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
27.95% (24.77 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|70
|.USTECHCash
|26
|GBPUSD
|8
|XAUUSD
|7
|.US500Cash
|3
|GBPJPY
|3
|AUDCAD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|65
|.USTECHCash
|15
|GBPUSD
|13
|XAUUSD
|-10
|.US500Cash
|1
|GBPJPY
|-10
|AUDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|5.4K
|.USTECHCash
|4K
|GBPUSD
|1.6K
|XAUUSD
|-932
|.US500Cash
|126
|GBPJPY
|-1.5K
|AUDCAD
|73
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.86 EUR
Worst Trade: -14 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +32.75 EUR
Massima perdita consecutiva: -11.91 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.48 × 554
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.59 × 268
|
ICMarkets-Live04
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 12
|
AMarkets-Real
|1.29 × 62
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 17
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.42 × 1077
|
Darwinex-Live
|1.43 × 293
