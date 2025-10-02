- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
308
Profit Trade:
219 (71.10%)
Loss Trade:
89 (28.90%)
Best Trade:
840.00 USD
Worst Trade:
-3 816.34 USD
Profitto lordo:
7 231.59 USD (2 354 228 pips)
Perdita lorda:
-9 351.95 USD (5 979 726 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (123.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 995.11 USD (28)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.15%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.53
Long Trade:
232 (75.32%)
Short Trade:
76 (24.68%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-6.88 USD
Profitto medio:
33.02 USD
Perdita media:
-105.08 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-2 213.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 816.34 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
65%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 903.83 USD
Massimale:
4 007.91 USD (238.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
9.91% (101.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|144
|BTCUSD
|104
|XAGUSD
|32
|XTIUSD
|22
|USOil
|3
|USTECH
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-243
|BTCUSD
|-2.1K
|XAGUSD
|762
|XTIUSD
|-422
|USOil
|-98
|USTECH
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|80K
|BTCUSD
|-3.7M
|XAGUSD
|5K
|XTIUSD
|102
|USOil
|-119
|USTECH
|1.9K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +840.00 USD
Worst Trade: -3 816 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +123.45 USD
Massima perdita consecutiva: -2 213.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PlexyTrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
I back test for bullish sentiment for Gold and Silver. I make sure drawdown is applicable for the momentum by taking dummy trades that have a threshold and exit at a stoploss. Lets profit together!
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
78
65%
308
71%
100%
0.77
-6.88
USD
USD
10%
1:100