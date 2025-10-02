SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold and Silver
Orest Bohonok

Gold and Silver

Orest Bohonok
0 recensioni
Affidabilità
78 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
PlexyTrade-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
308
Profit Trade:
219 (71.10%)
Loss Trade:
89 (28.90%)
Best Trade:
840.00 USD
Worst Trade:
-3 816.34 USD
Profitto lordo:
7 231.59 USD (2 354 228 pips)
Perdita lorda:
-9 351.95 USD (5 979 726 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (123.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 995.11 USD (28)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.15%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.53
Long Trade:
232 (75.32%)
Short Trade:
76 (24.68%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-6.88 USD
Profitto medio:
33.02 USD
Perdita media:
-105.08 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-2 213.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 816.34 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
65%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 903.83 USD
Massimale:
4 007.91 USD (238.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
9.91% (101.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 144
BTCUSD 104
XAGUSD 32
XTIUSD 22
USOil 3
USTECH 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -243
BTCUSD -2.1K
XAGUSD 762
XTIUSD -422
USOil -98
USTECH 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 80K
BTCUSD -3.7M
XAGUSD 5K
XTIUSD 102
USOil -119
USTECH 1.9K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +840.00 USD
Worst Trade: -3 816 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +123.45 USD
Massima perdita consecutiva: -2 213.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PlexyTrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

I back test for bullish sentiment for Gold and Silver. I make sure drawdown is applicable for the momentum by taking dummy trades that have a threshold and exit at a stoploss. Lets profit together!
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold and Silver
30USD al mese
0%
0
0
USD
1K
USD
78
65%
308
71%
100%
0.77
-6.88
USD
10%
1:100
