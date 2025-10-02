SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ROCHA
Marcus Andrey Marques Da Rocha

ROCHA

Marcus Andrey Marques Da Rocha
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2025 -6%
Axi-US09-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
4.89 USD
Worst Trade:
-52.07 USD
Profitto lordo:
26.15 USD (1 337 pips)
Perdita lorda:
-100.72 USD (4 721 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (26.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.15 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.37
Attività di trading:
3.16%
Massimo carico di deposito:
3.17%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
-0.74
Long Trade:
9 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.26
Profitto previsto:
-8.29 USD
Profitto medio:
3.74 USD
Perdita media:
-50.36 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-100.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100.72 USD (2)
Crescita mensile:
-5.56%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
74.57 USD
Massimale:
100.72 USD (9.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.61% (100.72 USD)
Per equità:
3.56% (47.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.pro 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.pro -75
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.pro -3.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.89 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +26.15 USD
Massima perdita consecutiva: -100.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US09-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.09 00:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 23:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 19:39
Share of trading days is too low
2025.10.02 19:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 17:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 17:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 17:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.02 17:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 17:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
