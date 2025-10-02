SegnaliSezioni
Dara Rahmat Samii

HFT System

Dara Rahmat Samii
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 150 USD al mese
crescita dal 2025 25%
STBProvider-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 239
Profit Trade:
2 826 (53.94%)
Loss Trade:
2 413 (46.06%)
Best Trade:
2 127.50 USD
Worst Trade:
-2 012.50 USD
Profitto lordo:
89 148.25 USD (549 218 pips)
Perdita lorda:
-76 566.49 USD (473 264 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (444.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 638.00 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.92%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
1316
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
2.85
Long Trade:
1 821 (34.76%)
Short Trade:
3 418 (65.24%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
2.40 USD
Profitto medio:
31.55 USD
Perdita media:
-31.73 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-307.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 045.00 USD (2)
Crescita mensile:
11.01%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
408.53 USD
Massimale:
4 415.50 USD (7.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.89% (4 413.00 USD)
Per equità:
0.45% (282.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.Prime 4945
DJIUSD.Prime 290
BTCUSD.Prime 3
Gold18k.Prime 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.Prime 11K
DJIUSD.Prime 2K
BTCUSD.Prime -2
Gold18k.Prime 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.Prime 94K
DJIUSD.Prime 5K
BTCUSD.Prime -23K
Gold18k.Prime -6
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 127.50 USD
Worst Trade: -2 013 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +444.12 USD
Massima perdita consecutiva: -307.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STBProvider-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.10.02 17:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
