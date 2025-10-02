SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Life
Sivakumar Subbaiya

Life

Sivakumar Subbaiya
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -7%
FBS-Real-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
9 (60.00%)
Loss Trade:
6 (40.00%)
Best Trade:
1.73 USD
Worst Trade:
-2.60 USD
Profitto lordo:
7.91 USD (777 pips)
Perdita lorda:
-10.08 USD (1 109 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (2.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.89 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
94.66%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.35
Long Trade:
4 (26.67%)
Short Trade:
11 (73.33%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-0.14 USD
Profitto medio:
0.88 USD
Perdita media:
-1.68 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.89 USD (2)
Crescita mensile:
-7.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.60 USD
Massimale:
6.18 USD (18.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.40% (6.18 USD)
Per equità:
25.95% (8.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCAD 4
GBPCHF 3
NZDUSD 2
CADJPY 2
AUDCAD 1
GBPUSD 1
EURCHF 1
USDCHF 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCAD -2
GBPCHF 2
NZDUSD -1
CADJPY -1
AUDCAD 1
GBPUSD 1
EURCHF 1
USDCHF -3
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCAD -263
GBPCHF 141
NZDUSD -104
CADJPY -175
AUDCAD 78
GBPUSD 106
EURCHF 92
USDCHF -207
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.73 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2.66 USD
Massima perdita consecutiva: -3.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live22
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
XMAU-Real 20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 9
XMGlobal-Real 35
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 4
Ava-Real 1
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 7
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 4
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 1
XMAU-Real 19
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 4
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 2
My Personal trading, you may copy if you like, account never drain. Most Safest strategy

for $50 - 0.01 lot

Non ci sono recensioni
2025.10.03 08:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 21:49
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.02 18:39
Share of trading days is too low
2025.10.02 18:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 18:39
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.02 17:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 17:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 17:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.02 17:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 17:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Life
30USD al mese
-7%
0
0
USD
28
USD
1
100%
15
60%
100%
0.78
-0.14
USD
26%
1:500
