Trade:
15
Profit Trade:
9 (60.00%)
Loss Trade:
6 (40.00%)
Best Trade:
1.73 USD
Worst Trade:
-2.60 USD
Profitto lordo:
7.91 USD (777 pips)
Perdita lorda:
-10.08 USD (1 109 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (2.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.89 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
94.66%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.35
Long Trade:
4 (26.67%)
Short Trade:
11 (73.33%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-0.14 USD
Profitto medio:
0.88 USD
Perdita media:
-1.68 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.89 USD (2)
Crescita mensile:
-7.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.60 USD
Massimale:
6.18 USD (18.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.40% (6.18 USD)
Per equità:
25.95% (8.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCAD
|4
|GBPCHF
|3
|NZDUSD
|2
|CADJPY
|2
|AUDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|1
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCAD
|-2
|GBPCHF
|2
|NZDUSD
|-1
|CADJPY
|-1
|AUDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|1
|USDCHF
|-3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCAD
|-263
|GBPCHF
|141
|NZDUSD
|-104
|CADJPY
|-175
|AUDCAD
|78
|GBPUSD
|106
|EURCHF
|92
|USDCHF
|-207
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
Best Trade: +1.73 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2.66 USD
Massima perdita consecutiva: -3.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 9
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 4
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 7
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 4
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 19
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 2
My Personal trading, you may copy if you like, account never drain. Most Safest strategy
for $50 - 0.01 lot
Non ci sono recensioni
