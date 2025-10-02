SegnaliSezioni
Peng Zhao

MaDing 852

Peng Zhao
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 107%
Neex-Live 1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
18 857
Profit Trade:
13 334 (70.71%)
Loss Trade:
5 523 (29.29%)
Best Trade:
1 332.80 USD
Worst Trade:
-166.79 USD
Profitto lordo:
54 276.64 USD (1 519 824 pips)
Perdita lorda:
-32 864.98 USD (1 499 670 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (28.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 597.37 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.82%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
2552
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
14.49
Long Trade:
9 952 (52.78%)
Short Trade:
8 905 (47.22%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
1.14 USD
Profitto medio:
4.07 USD
Perdita media:
-5.95 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-1 477.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 477.50 USD (15)
Crescita mensile:
22.34%
Previsione annuale:
271.05%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
161.79 USD
Massimale:
1 477.50 USD (6.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.20% (1 477.50 USD)
Per equità:
0.59% (245.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 18857
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 21K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 22K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 332.80 USD
Worst Trade: -167 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +28.12 USD
Massima perdita consecutiva: -1 477.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Neex-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

The Martin hedge strategy, both positive and negative, typically results in floating losses of less than 30%, with a monthly return of around 25%
Non ci sono recensioni
2025.10.02 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
