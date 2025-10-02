- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
311
Profit Trade:
165 (53.05%)
Loss Trade:
146 (46.95%)
Best Trade:
303.50 USD
Worst Trade:
-153.60 USD
Profitto lordo:
10 665.60 USD (686 776 pips)
Perdita lorda:
-8 446.04 USD (739 134 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (1 014.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 014.50 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.25%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.09
Long Trade:
155 (49.84%)
Short Trade:
156 (50.16%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
7.14 USD
Profitto medio:
64.64 USD
Perdita media:
-57.85 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-666.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-666.30 USD (11)
Crescita mensile:
13.37%
Previsione annuale:
162.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
193.10 USD
Massimale:
1 060.96 USD (9.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.21% (1 060.96 USD)
Per equità:
0.59% (72.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|273
|BTCUSD
|37
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.3K
|BTCUSD
|-76
|ETHUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|23K
|BTCUSD
|-76K
|ETHUSD
|325
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +303.50 USD
Worst Trade: -154 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +1 014.50 USD
Massima perdita consecutiva: -666.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Neex-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
A conservative strategy, with strict profit-taking and stop-loss levels for each trade, with a maximum floating loss of less than 5% and a maximum drawdown of around 10%. Monthly returns of 5%
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
22%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
21
0%
311
53%
100%
1.26
7.14
USD
USD
9%
1:500