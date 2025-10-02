SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold sn 606
Peng Zhao

Gold sn 606

Peng Zhao
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 22%
Neex-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
311
Profit Trade:
165 (53.05%)
Loss Trade:
146 (46.95%)
Best Trade:
303.50 USD
Worst Trade:
-153.60 USD
Profitto lordo:
10 665.60 USD (686 776 pips)
Perdita lorda:
-8 446.04 USD (739 134 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (1 014.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 014.50 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.25%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.09
Long Trade:
155 (49.84%)
Short Trade:
156 (50.16%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
7.14 USD
Profitto medio:
64.64 USD
Perdita media:
-57.85 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-666.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-666.30 USD (11)
Crescita mensile:
13.37%
Previsione annuale:
162.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
193.10 USD
Massimale:
1 060.96 USD (9.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.21% (1 060.96 USD)
Per equità:
0.59% (72.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 273
BTCUSD 37
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.3K
BTCUSD -76
ETHUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 23K
BTCUSD -76K
ETHUSD 325
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +303.50 USD
Worst Trade: -154 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +1 014.50 USD
Massima perdita consecutiva: -666.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Neex-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

A conservative strategy, with strict profit-taking and stop-loss levels for each trade, with a maximum floating loss of less than 5% and a maximum drawdown of around 10%. Monthly returns of 5%
Non ci sono recensioni
2025.10.02 16:29
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.86% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
