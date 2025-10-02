SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / LowRiskbd5
Md Mahfuzur Rahman

LowRiskbd5

Md Mahfuzur Rahman
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 2%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
15 (65.21%)
Loss Trade:
8 (34.78%)
Best Trade:
13.17 USD
Worst Trade:
-9.68 USD
Profitto lordo:
74.88 USD (5 121 pips)
Perdita lorda:
-41.17 USD (2 537 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (37.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.89 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.26%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
46 minuti
Fattore di recupero:
1.68
Long Trade:
13 (56.52%)
Short Trade:
10 (43.48%)
Fattore di profitto:
1.82
Profitto previsto:
1.47 USD
Profitto medio:
4.99 USD
Perdita media:
-5.15 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-14.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.70 USD (3)
Crescita mensile:
2.22%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.22 USD
Massimale:
20.09 USD (1.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.31% (20.06 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 17
EURUSD 2
AUDUSD 2
GBPUSD 1
GBPJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 10
EURUSD 14
AUDUSD 7
GBPUSD 0
GBPJPY 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.1K
EURUSD 592
AUDUSD 496
GBPUSD 0
GBPJPY 367
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.17 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +37.89 USD
Massima perdita consecutiva: -14.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
Axiory-Live
0.30 × 33
ICMarkets-MT5
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.36 × 14
TickmillEU-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Pepperstone-MT5-Live01
1.05 × 175
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
VTMarkets-Live
1.25 × 4
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
FusionMarkets-Live
1.29 × 156
77 più
Non ci sono recensioni
2025.10.02 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 15:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
