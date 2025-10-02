- Crescita
Trade:
23
Profit Trade:
15 (65.21%)
Loss Trade:
8 (34.78%)
Best Trade:
13.17 USD
Worst Trade:
-9.68 USD
Profitto lordo:
74.88 USD (5 121 pips)
Perdita lorda:
-41.17 USD (2 537 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (37.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.89 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.26%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
46 minuti
Fattore di recupero:
1.68
Long Trade:
13 (56.52%)
Short Trade:
10 (43.48%)
Fattore di profitto:
1.82
Profitto previsto:
1.47 USD
Profitto medio:
4.99 USD
Perdita media:
-5.15 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-14.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.70 USD (3)
Crescita mensile:
2.22%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.22 USD
Massimale:
20.09 USD (1.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.31% (20.06 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|2
|GBPUSD
|1
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|10
|EURUSD
|14
|AUDUSD
|7
|GBPUSD
|0
|GBPJPY
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.1K
|EURUSD
|592
|AUDUSD
|496
|GBPUSD
|0
|GBPJPY
|367
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.17 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +37.89 USD
Massima perdita consecutiva: -14.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
ICMarkets-MT5
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
TickmillEU-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.05 × 175
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
VTMarkets-Live
|1.25 × 4
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
|
FusionMarkets-Live
|1.29 × 156
