- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
272
Profit Trade:
191 (70.22%)
Loss Trade:
81 (29.78%)
Best Trade:
89.36 USD
Worst Trade:
-55.84 USD
Profitto lordo:
745.16 USD (55 784 pips)
Perdita lorda:
-555.66 USD (39 731 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (118.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
128.11 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
89
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.77
Long Trade:
197 (72.43%)
Short Trade:
75 (27.57%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
0.70 USD
Profitto medio:
3.90 USD
Perdita media:
-6.86 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-107.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-107.00 USD (6)
Crescita mensile:
31.38%
Algo trading:
9%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
97.62 USD
Massimale:
107.00 USD (33.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|266
|AUDCAD
|5
|CHFJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|187
|AUDCAD
|3
|CHFJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|16K
|AUDCAD
|256
|CHFJPY
|7
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +89.36 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +118.65 USD
Massima perdita consecutiva: -107.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.20 × 5
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
itexsys-Platform
|0.33 × 6
|
Darwinex-Live
|0.51 × 178
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.58 × 31
|
Exness-MT5Real8
|0.65 × 136
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
RoboForex-ECN
|1.84 × 85
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 8
|
ICMarkets-MT5-4
|2.17 × 6
|
Exness-MT5Real5
|2.19 × 31
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 982
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.58 × 564
|
Tickmill-Live
|2.62 × 6531
