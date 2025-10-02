- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY.c
|8
|EURCAD.c
|8
|XAUUSD.c
|6
|GBPCAD.c
|6
|XAGUSD.c
|5
|USDCAD.c
|5
|USDCHF.c
|5
|AUDCAD.c
|5
|NZDJPY.c
|5
|AUDCHF.c
|4
|EURAUD.c
|4
|CHFJPY.c
|4
|USDCNH.c
|3
|EURCHF.c
|3
|GBPCHF.c
|3
|EURJPY.c
|3
|GBPJPY.c
|3
|BRENT.c
|3
|EURUSD.c
|2
|CADCHF.c
|2
|GBPAUD.c
|2
|AUDJPY.c
|2
|CADJPY.c
|2
|EURGBP.c
|2
|AUDUSD.c
|2
|GBPUSD.c
|2
|GER30.c
|1
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY.c
|-1
|EURCAD.c
|-2
|XAUUSD.c
|66
|GBPCAD.c
|-2
|XAGUSD.c
|-15
|USDCAD.c
|-1
|USDCHF.c
|-2
|AUDCAD.c
|-2
|NZDJPY.c
|0
|AUDCHF.c
|-3
|EURAUD.c
|0
|CHFJPY.c
|-1
|USDCNH.c
|-2
|EURCHF.c
|-1
|GBPCHF.c
|-3
|EURJPY.c
|0
|GBPJPY.c
|0
|BRENT.c
|-3
|EURUSD.c
|1
|CADCHF.c
|-1
|GBPAUD.c
|-2
|AUDJPY.c
|0
|CADJPY.c
|0
|EURGBP.c
|0
|AUDUSD.c
|-1
|GBPUSD.c
|0
|GER30.c
|57
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY.c
|-29
|EURCAD.c
|-110
|XAUUSD.c
|5.2K
|GBPCAD.c
|-139
|XAGUSD.c
|-285
|USDCAD.c
|-35
|USDCHF.c
|-92
|AUDCAD.c
|-149
|NZDJPY.c
|55
|AUDCHF.c
|-189
|EURAUD.c
|17
|CHFJPY.c
|-52
|USDCNH.c
|-886
|EURCHF.c
|-40
|GBPCHF.c
|-223
|EURJPY.c
|61
|GBPJPY.c
|58
|BRENT.c
|-209
|EURUSD.c
|151
|CADCHF.c
|-91
|GBPAUD.c
|-306
|AUDJPY.c
|37
|CADJPY.c
|20
|EURGBP.c
|-11
|AUDUSD.c
|-38
|GBPUSD.c
|58
|GER30.c
|4.9K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ATFXGM19-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Mutual Fundos is a fully automated trading system designed to operate multiple assets simultaneously, with consistent risk management and complete exposure control. Each position is opened with a fixed lot size and predetermined risk, ensuring predictability and discipline in all transactions.
The EA automatically manages opening, closing, and stop adjustments, including breakeven and trailing, protecting profits and limiting losses. It tracks the market in real time, reacting quickly to conditions without the need for manual intervention.