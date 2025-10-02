SegnaliSezioni
Jonatan Augusto Ville Lubian

Mutual Funds

Jonatan Augusto Ville Lubian
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 46%
ATFXGM19-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
100
Profit Trade:
62 (62.00%)
Loss Trade:
38 (38.00%)
Best Trade:
57.42 USD
Worst Trade:
-15.30 USD
Profitto lordo:
148.54 USD (12 222 pips)
Perdita lorda:
-68.41 USD (4 504 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (2.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
86.26 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
56.34%
Ultimo trade:
25 minuti fa
Trade a settimana:
102
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
4.27
Long Trade:
100 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.17
Profitto previsto:
0.80 USD
Profitto medio:
2.40 USD
Perdita media:
-1.80 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-8.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.30 USD (1)
Crescita mensile:
46.07%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.34 USD
Massimale:
18.78 USD (9.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.33% (18.63 USD)
Per equità:
43.26% (93.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY.c 8
EURCAD.c 8
XAUUSD.c 6
GBPCAD.c 6
XAGUSD.c 5
USDCAD.c 5
USDCHF.c 5
AUDCAD.c 5
NZDJPY.c 5
AUDCHF.c 4
EURAUD.c 4
CHFJPY.c 4
USDCNH.c 3
EURCHF.c 3
GBPCHF.c 3
EURJPY.c 3
GBPJPY.c 3
BRENT.c 3
EURUSD.c 2
CADCHF.c 2
GBPAUD.c 2
AUDJPY.c 2
CADJPY.c 2
EURGBP.c 2
AUDUSD.c 2
GBPUSD.c 2
GER30.c 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY.c -1
EURCAD.c -2
XAUUSD.c 66
GBPCAD.c -2
XAGUSD.c -15
USDCAD.c -1
USDCHF.c -2
AUDCAD.c -2
NZDJPY.c 0
AUDCHF.c -3
EURAUD.c 0
CHFJPY.c -1
USDCNH.c -2
EURCHF.c -1
GBPCHF.c -3
EURJPY.c 0
GBPJPY.c 0
BRENT.c -3
EURUSD.c 1
CADCHF.c -1
GBPAUD.c -2
AUDJPY.c 0
CADJPY.c 0
EURGBP.c 0
AUDUSD.c -1
GBPUSD.c 0
GER30.c 57
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY.c -29
EURCAD.c -110
XAUUSD.c 5.2K
GBPCAD.c -139
XAGUSD.c -285
USDCAD.c -35
USDCHF.c -92
AUDCAD.c -149
NZDJPY.c 55
AUDCHF.c -189
EURAUD.c 17
CHFJPY.c -52
USDCNH.c -886
EURCHF.c -40
GBPCHF.c -223
EURJPY.c 61
GBPJPY.c 58
BRENT.c -209
EURUSD.c 151
CADCHF.c -91
GBPAUD.c -306
AUDJPY.c 37
CADJPY.c 20
EURGBP.c -11
AUDUSD.c -38
GBPUSD.c 58
GER30.c 4.9K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +57.42 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.18 USD
Massima perdita consecutiva: -8.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ATFXGM19-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Mutual Fundos is a fully automated trading system designed to operate multiple assets simultaneously, with consistent risk management and complete exposure control. Each position is opened with a fixed lot size and predetermined risk, ensuring predictability and discipline in all transactions.

The EA automatically manages opening, closing, and stop adjustments, including breakeven and trailing, protecting profits and limiting losses. It tracks the market in real time, reacting quickly to conditions without the need for manual intervention.


Non ci sono recensioni
2025.10.03 06:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.03 06:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 00:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.02 22:49
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 22:49
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 22:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 15:29
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.02 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 15:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
