404

Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database

Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.

Seleziona un nuovo segnale

Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:

MagicGW audcad L
Crescita
1 203%
Abbonati
56
Settimane
43
Trade
1457
Vincita
79%
Fattore di profitto
6.15
DD massimo
28%
Low risk trading version 3
Crescita
3 386%
Abbonati
5
Settimane
40
Trade
1836
Vincita
51%
Fattore di profitto
1.79
DD massimo
46%
Deux ex machina
Crescita
5 011%
Abbonati
3
Settimane
229
Trade
1380
Vincita
74%
Fattore di profitto
1.85
DD massimo
26%
Gold Reaper New V2 2
Crescita
120%
Abbonati
10
Settimane
49
Trade
495
Vincita
71%
Fattore di profitto
2.36
DD massimo
17%
Daily Gold Sniper
Crescita
335%
Abbonati
10
Settimane
36
Trade
122
Vincita
95%
Fattore di profitto
1.65
DD massimo
34%
MSC Gold Invest Pro
Crescita
376%
Abbonati
25
Settimane
121
Trade
1014
Vincita
78%
Fattore di profitto
1.56
DD massimo
26%
TTM Stable Run 655
Crescita
5 737%
Abbonati
12
Settimane
225
Trade
14332
Vincita
71%
Fattore di profitto
1.59
DD massimo
54%
USDJPY Stability Pro Growth
Crescita
142%
Abbonati
25
Settimane
50
Trade
171
Vincita
84%
Fattore di profitto
1.48
DD massimo
22%
NoPain MT5
Crescita
1 547%
Abbonati
70
Settimane
205
Trade
5459
Vincita
63%
Fattore di profitto
1.67
DD massimo
21%
JS SmartGrid Signal MG01
Crescita
1 535%
Abbonati
114
Settimane
86
Trade
1268
Vincita
80%
Fattore di profitto
3.29
DD massimo
32%

L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.