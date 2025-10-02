- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
34 (68.00%)
Loss Trade:
16 (32.00%)
Best Trade:
174.01 USD
Worst Trade:
-70.22 USD
Profitto lordo:
1 830.62 USD (5 677 pips)
Perdita lorda:
-402.11 USD (1 554 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (356.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
356.13 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.58
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
17.99
Long Trade:
25 (50.00%)
Short Trade:
25 (50.00%)
Fattore di profitto:
4.55
Profitto previsto:
28.57 USD
Profitto medio:
53.84 USD
Perdita media:
-25.13 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-79.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-79.40 USD (2)
Crescita mensile:
3.11%
Algo trading:
14%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.70 USD
Massimale:
79.40 USD (0.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD.r
|43
|XAUUSD.r
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD.r
|1.3K
|XAUUSD.r
|110
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD.r
|3.5K
|XAUUSD.r
|592
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +174.01 USD
Worst Trade: -70 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +356.13 USD
Massima perdita consecutiva: -79.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Stratum Gold applies a disciplined grid approach tailored for XAUUSD. The focus is on consistent execution with risk control and smooth equity management.
Non ci sono recensioni