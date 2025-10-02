SegnaliSezioni
Shahvez Farrukh Fazail

Stratum Gold

Shahvez Farrukh Fazail
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
0%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
34 (68.00%)
Loss Trade:
16 (32.00%)
Best Trade:
174.01 USD
Worst Trade:
-70.22 USD
Profitto lordo:
1 830.62 USD (5 677 pips)
Perdita lorda:
-402.11 USD (1 554 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (356.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
356.13 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.58
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
17.99
Long Trade:
25 (50.00%)
Short Trade:
25 (50.00%)
Fattore di profitto:
4.55
Profitto previsto:
28.57 USD
Profitto medio:
53.84 USD
Perdita media:
-25.13 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-79.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-79.40 USD (2)
Crescita mensile:
3.11%
Algo trading:
14%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.70 USD
Massimale:
79.40 USD (0.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD.r 43
XAUUSD.r 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD.r 1.3K
XAUUSD.r 110
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD.r 3.5K
XAUUSD.r 592
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +174.01 USD
Worst Trade: -70 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +356.13 USD
Massima perdita consecutiva: -79.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Stratum Gold applies a disciplined grid approach tailored for XAUUSD. The focus is on consistent execution with risk control and smooth equity management.
