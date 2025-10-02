- Crescita
Trade:
2
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
2 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-0.09 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-0.14 USD (16 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-3.49
Attività di trading:
87.22%
Massimo carico di deposito:
92.13%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (50.00%)
Short Trade:
1 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-0.07 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-0.07 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.14 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
0.14 USD (0.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.35% (0.14 USD)
Per equità:
5.39% (2.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|0
|GBPUSD
|0
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-7
|GBPUSD
|-9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-UK.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Note: This signal is generated from my personal InstaForex account. Please be aware that the pip ratio in InstaForex differs from most other brokers. For example, a 0.01 lot in other brokers is equivalent to 0.1 lot in InstaForex. Therefore, if you copy this signal using a broker other than InstaForex, your trade results and profit outcomes may vary.
Non ci sono recensioni
30USD al mese
-0%
0
0
USD
USD
40
USD
USD
1
100%
2
0%
87%
0.00
-0.07
USD
USD
5%
1:100