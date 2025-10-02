SegnaliSezioni
Sivakumar Subbaiya

PipRadar

Sivakumar Subbaiya
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
InstaFinance-UK.com
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
2 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-0.09 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-0.14 USD (16 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-3.49
Attività di trading:
87.22%
Massimo carico di deposito:
92.13%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (50.00%)
Short Trade:
1 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-0.07 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-0.07 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.14 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
0.14 USD (0.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.35% (0.14 USD)
Per equità:
5.39% (2.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 1
GBPUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 0
GBPUSD 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -7
GBPUSD -9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-UK.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Note: This signal is generated from my personal InstaForex account. Please be aware that the pip ratio in InstaForex differs from most other brokers. For example, a 0.01 lot in other brokers is equivalent to 0.1 lot in InstaForex. Therefore, if you copy this signal using a broker other than InstaForex, your trade results and profit outcomes may vary.


Non ci sono recensioni
2025.10.02 15:29
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.02 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 15:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
