- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
5 (41.66%)
Loss Trade:
7 (58.33%)
Best Trade:
13.27 USD
Worst Trade:
-7.68 USD
Profitto lordo:
52.36 USD (52 371 pips)
Perdita lorda:
-38.21 USD (38 221 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (23.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.58 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
7.89%
Massimo carico di deposito:
1.55%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
1.06
Long Trade:
7 (58.33%)
Short Trade:
5 (41.67%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
1.18 USD
Profitto medio:
10.47 USD
Perdita media:
-5.46 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-13.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.35 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.35 USD
Massimale:
13.35 USD (1.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.32% (13.35 USD)
Per equità:
0.82% (8.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|14
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.27 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +23.58 USD
Massima perdita consecutiva: -13.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
12
41%
8%
1.37
1.18
USD
USD
1%
1:500