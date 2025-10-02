- Crescita
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
12.01 USD
Worst Trade:
-10.46 USD
Profitto lordo:
50.66 USD (5 063 pips)
Perdita lorda:
-28.49 USD (2 807 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (28.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.05 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
5.23%
Massimo carico di deposito:
7.74%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
2.10
Long Trade:
6 (75.00%)
Short Trade:
2 (25.00%)
Fattore di profitto:
1.78
Profitto previsto:
2.77 USD
Profitto medio:
10.13 USD
Perdita media:
-9.50 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-10.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.46 USD (1)
Crescita mensile:
22.17%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.05 USD
Massimale:
10.56 USD (8.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.08% (10.51 USD)
Per equità:
7.43% (9.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|22
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Best Trade: +12.01 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +28.05 USD
Massima perdita consecutiva: -10.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
