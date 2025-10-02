SegnaliSezioni
MULTIPAIR EU
Fransiskadesiyanti

MULTIPAIR EU

Fransiskadesiyanti
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 45 USD al mese
crescita dal 2025 9%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.14 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
9.17 USD (912 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
9 (9.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.17 USD (9)
Indice di Sharpe:
25.50
Attività di trading:
99.22%
Massimo carico di deposito:
2.43%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (11.11%)
Short Trade:
8 (88.89%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.02 USD
Profitto medio:
1.02 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
9.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
10.42% (11.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 9
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 912
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.14 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +9.17 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OctaFX-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.13 × 110
Exness-MT5Real5
0.45 × 11
FBS-Real
2.31 × 13
