Caio Lucius Farinelli

Hantec5K

0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
HantecMarkets-Server3
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
221
Profit Trade:
150 (67.87%)
Loss Trade:
71 (32.13%)
Best Trade:
34.36 USD
Worst Trade:
-41.40 USD
Profitto lordo:
560.73 USD (28 637 pips)
Perdita lorda:
-514.32 USD (24 207 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (21.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.41 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.00%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.26
Long Trade:
105 (47.51%)
Short Trade:
116 (52.49%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
3.74 USD
Perdita media:
-7.24 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-152.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-152.82 USD (7)
Crescita mensile:
0.93%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
85.64 USD
Massimale:
181.66 USD (3.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.56% (181.66 USD)
Per equità:
0.11% (5.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.h 111
AUDCAD.h 52
GBPUSD.h 13
EURAUD.h 13
EURNZD.h 12
EURUSD.h 10
GBPJPY.h 2
NZDJPY.h 1
USDCHF.h 1
AUDJPY.h 1
NZDUSD.h 1
USDCAD.h 1
AUDCHF.h 1
EURCAD.h 1
BTCUSD.h 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.h -76
AUDCAD.h 28
GBPUSD.h 44
EURAUD.h 31
EURNZD.h 57
EURUSD.h -21
GBPJPY.h 0
NZDJPY.h 0
USDCHF.h 0
AUDJPY.h 0
NZDUSD.h -17
USDCAD.h 5
AUDCHF.h 0
EURCAD.h -5
BTCUSD.h 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.h -6.5K
AUDCAD.h 786
GBPUSD.h 825
EURAUD.h 612
EURNZD.h 2K
EURUSD.h -86
GBPJPY.h 12
NZDJPY.h 7
USDCHF.h 4
AUDJPY.h 0
NZDUSD.h -334
USDCAD.h 140
AUDCHF.h -2
EURCAD.h -126
BTCUSD.h 7.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.36 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +21.00 USD
Massima perdita consecutiva: -152.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-Server3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

SModerate signal for propfirm 
Non ci sono recensioni
2025.10.02 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 12:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
