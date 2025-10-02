- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|41
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|260
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real35" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Segnali di Trading GBP/USD – Analisi di Precisione
I nostri segnali di trading GBP/USD sono generati tramite un'analisi esperta del mercato e indicatori tecnici avanzati, garantendo punti di ingresso e uscita precisi per massimizzare i profitti. Con anni di esperienza nel trading di valute, forniamo segnali affidabili e tempestivi che aiutano i trader principianti ed esperti a raggiungere il successo nel mercato GBP/USD.
⚙️ Caratteristiche Tecniche:
-
Punti di ingresso e uscita chiari basati su un'analisi tecnica approfondita
-
Tempo medio di mantenimento: 4-6 ore per operazione
-
Strategia focalizzata sulla gestione dei rischi e sulla generazione di profitti costanti
-
Strategie semplici ed efficaci, senza complessità
📊 Panoramica della Strategia:
-
Strategia personalizzata focalizzata sulla coppia GBP/USD
-
Alta percentuale di operazioni vincenti e risultati costanti
-
Gestione dettagliata del rischio, inclusi i livelli di stop-loss e take-profit per ogni operazione
-
Crescita mensile dal 5 al 7%
💼 Requisiti Consigliati:
-
Capitale: a partire da 200 USD
-
Leva: consigliato 1:500
⚠️ Nota:
I nostri segnali operano in fasi di trading stabili, con picchi occasionali che generano la maggior parte dei profitti. Ideale per i trader che cercano risultati affidabili con rischio minimo.
➡️ Abbonati ora e inizia a fare trading con segnali gestiti professionalmente!
