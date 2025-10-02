SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Hexions GBPUSD
Waqas Wakeel

Hexions GBPUSD

Waqas Wakeel
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
Exness-MT5Real35
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
18 (69.23%)
Loss Trade:
8 (30.77%)
Best Trade:
30.38 USD
Worst Trade:
-21.66 USD
Profitto lordo:
116.97 USD (3 209 pips)
Perdita lorda:
-76.72 USD (2 949 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (40.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40.96 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.06%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.35
Long Trade:
12 (46.15%)
Short Trade:
14 (53.85%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
1.55 USD
Profitto medio:
6.50 USD
Perdita media:
-9.59 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-24.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.61 USD (2)
Crescita mensile:
4.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.82 USD
Massimale:
29.77 USD (2.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.63% (27.07 USD)
Per equità:
2.04% (21.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 41
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 260
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.38 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +40.96 USD
Massima perdita consecutiva: -24.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real35" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Segnali di Trading GBP/USD – Analisi di Precisione

I nostri segnali di trading GBP/USD sono generati tramite un'analisi esperta del mercato e indicatori tecnici avanzati, garantendo punti di ingresso e uscita precisi per massimizzare i profitti. Con anni di esperienza nel trading di valute, forniamo segnali affidabili e tempestivi che aiutano i trader principianti ed esperti a raggiungere il successo nel mercato GBP/USD.

⚙️ Caratteristiche Tecniche:

  • Punti di ingresso e uscita chiari basati su un'analisi tecnica approfondita

  • Tempo medio di mantenimento: 4-6 ore per operazione

  • Strategia focalizzata sulla gestione dei rischi e sulla generazione di profitti costanti

  • Strategie semplici ed efficaci, senza complessità

📊 Panoramica della Strategia:

  • Strategia personalizzata focalizzata sulla coppia GBP/USD

  • Alta percentuale di operazioni vincenti e risultati costanti

  • Gestione dettagliata del rischio, inclusi i livelli di stop-loss e take-profit per ogni operazione

  • Crescita mensile dal 5 al 7%

💼 Requisiti Consigliati:

  • Capitale: a partire da 200 USD

  • Leva: consigliato 1:500

⚠️ Nota:
I nostri segnali operano in fasi di trading stabili, con picchi occasionali che generano la maggior parte dei profitti. Ideale per i trader che cercano risultati affidabili con rischio minimo.

➡️ Abbonati ora e inizia a fare trading con segnali gestiti professionalmente!


Non ci sono recensioni
2025.10.02 12:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 12:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Hexions GBPUSD
30USD al mese
4%
0
0
USD
1K
USD
4
100%
26
69%
100%
1.52
1.55
USD
3%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.