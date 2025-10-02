- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|33
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|665
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real35" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
EURUSD Precision Pro Signals – Preciso, Tempestivo e Redditizio
⚙️ Caratteristiche Tecniche
-
Livelli precisi di entrata, SL e TP
-
Durata media: 4–6 ore
-
No martingala, no grid
-
Rigorosa gestione della posizione
📊 Panoramica della Strategia
-
Focus esclusivo su EUR/USD
-
Storico verificato di profitti costanti
-
Alta percentuale di operazioni vincenti
-
Logica chiara SL/TP
-
Crescita mensile: 5–7%
💼 Requisiti Consigliati
-
Capitale minimo: 200 USD
-
Leva consigliata: 1:500
⚠️ Nota
Segnali in fasi di mercato stabili con picchi occasionali di guadagni.
➡️ Abbonati ora e ricevi segnali EUR/USD professionali!