Trade:
8
Profit Trade:
4 (50.00%)
Loss Trade:
4 (50.00%)
Best Trade:
0.80 USD
Worst Trade:
-6.94 USD
Profitto lordo:
2.31 USD (227 pips)
Perdita lorda:
-18.19 USD (1 790 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (2.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.31 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.71
Attività di trading:
33.91%
Massimo carico di deposito:
30.94%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.87
Long Trade:
6 (75.00%)
Short Trade:
2 (25.00%)
Fattore di profitto:
0.13
Profitto previsto:
-1.99 USD
Profitto medio:
0.58 USD
Perdita media:
-4.55 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-18.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.19 USD (4)
Crescita mensile:
-32.38%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.88 USD
Massimale:
18.19 USD (35.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.42% (18.19 USD)
Per equità:
32.30% (16.59 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-16
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Best Trade: +0.80 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +2.31 USD
Massima perdita consecutiva: -18.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.28 × 81
|
ICMarketsSC-Live24
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live06
|0.76 × 25
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|1.38 × 1234
|
ICMarkets-Live10
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|2.24 × 29
|
VantageInternational-Live 10
|3.38 × 16
|
Tickmill-Live08
|3.41 × 27
|
Axi-US06-Live
|3.63 × 16
|
ICMarketsSC-Live20
|4.00 × 14
|
VantageFXInternational-Live 4
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|4.29 × 66
|
Axi-US02-Live
|4.44 × 45
|
ICMarketsSC-Live11
|4.62 × 52
|
ICMarketsSC-Live17
|4.71 × 69
英镑信号，手动交易，持仓有止损
