- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
55
Profit Trade:
52 (94.54%)
Loss Trade:
3 (5.45%)
Best Trade:
3.70 USD
Worst Trade:
-3.18 USD
Profitto lordo:
48.43 USD (294 318 pips)
Perdita lorda:
-3.40 USD (32 113 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (23.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.55 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.83
Attività di trading:
93.54%
Massimo carico di deposito:
3.04%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
36 minuti
Fattore di recupero:
14.16
Long Trade:
55 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
14.24
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
0.93 USD
Perdita media:
-1.13 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.18 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.18 USD (0.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.31% (3.18 USD)
Per equità:
3.44% (35.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|30
|ETHUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|24
|ETHUSD
|21
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|241K
|ETHUSD
|21K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.70 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +23.55 USD
Massima perdita consecutiva: -3.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
150USD al mese
5%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
55
94%
94%
14.24
0.82
USD
USD
3%
1:500