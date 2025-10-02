- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
14 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
8.24 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
52.95 EUR (7 159 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
14 (52.95 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
52.95 EUR (14)
Indice di Sharpe:
1.56
Attività di trading:
85.85%
Massimo carico di deposito:
4.29%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
5 (35.71%)
Short Trade:
9 (64.29%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
3.78 EUR
Profitto medio:
3.78 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
5.30%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
8.63% (87.57 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|6
|EURGBP
|4
|EURUSD
|3
|CADCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|17
|EURGBP
|11
|EURUSD
|24
|CADCHF
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|2.7K
|EURGBP
|1.2K
|EURUSD
|2.5K
|CADCHF
|714
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.24 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +52.95 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real9
|8.50 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
200USD al mese
5%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
1
100%
14
100%
86%
n/a
3.78
EUR
EUR
9%
1:500