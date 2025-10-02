- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
471
Profit Trade:
423 (89.80%)
Loss Trade:
48 (10.19%)
Best Trade:
20.60 USD
Worst Trade:
-0.47 USD
Profitto lordo:
992.91 USD (1 022 446 pips)
Perdita lorda:
-8.57 USD (6 069 pips)
Vincite massime consecutive:
167 (582.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
582.30 USD (167)
Indice di Sharpe:
0.73
Attività di trading:
17.22%
Massimo carico di deposito:
16.68%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
471
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
489.72
Long Trade:
413 (87.69%)
Short Trade:
58 (12.31%)
Fattore di profitto:
115.86
Profitto previsto:
2.09 USD
Profitto medio:
2.35 USD
Perdita media:
-0.18 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.89 USD (8)
Crescita mensile:
32.72%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.01 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.05% (1.89 USD)
Per equità:
6.11% (234.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|471
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|984
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.60 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 167
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +582.30 USD
Massima perdita consecutiva: -1.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|5.67 × 27
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
🔥 NEW: Gold Scalping Account LIVE!
✅ Manual trading only - No bots ✅ London session exclusive ✅
Non ci sono recensioni