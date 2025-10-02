SegnaliSezioni
RedFox Gold Scalping
RedFox Gold Scalping

Rui Manh Tien
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 33%
Exness-Real17
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
471
Profit Trade:
423 (89.80%)
Loss Trade:
48 (10.19%)
Best Trade:
20.60 USD
Worst Trade:
-0.47 USD
Profitto lordo:
992.91 USD (1 022 446 pips)
Perdita lorda:
-8.57 USD (6 069 pips)
Vincite massime consecutive:
167 (582.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
582.30 USD (167)
Indice di Sharpe:
0.73
Attività di trading:
17.22%
Massimo carico di deposito:
16.68%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
471
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
489.72
Long Trade:
413 (87.69%)
Short Trade:
58 (12.31%)
Fattore di profitto:
115.86
Profitto previsto:
2.09 USD
Profitto medio:
2.35 USD
Perdita media:
-0.18 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.89 USD (8)
Crescita mensile:
32.72%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.01 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.05% (1.89 USD)
Per equità:
6.11% (234.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 471
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 984
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.60 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 167
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +582.30 USD
Massima perdita consecutiva: -1.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real18
5.67 × 27
Exness-Real9
9.42 × 121
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
🔥 NEW: Gold Scalping Account LIVE!

✅ Manual trading only - No bots ✅ London session exclusive ✅ 

Non ci sono recensioni
2025.10.05 07:24
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.02 10:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 10:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
