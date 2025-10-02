SegnaliSezioni
Vu Thi Thu

AIP

Vu Thi Thu
0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real26
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
268
Profit Trade:
210 (78.35%)
Loss Trade:
58 (21.64%)
Best Trade:
7.35 USD
Worst Trade:
-20.08 USD
Profitto lordo:
293.68 USD (293 567 pips)
Perdita lorda:
-224.19 USD (224 160 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (28.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.00 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
1.16
Long Trade:
132 (49.25%)
Short Trade:
136 (50.75%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.26 USD
Profitto medio:
1.40 USD
Perdita media:
-3.87 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-42.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47.21 USD (6)
Crescita mensile:
29.78%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.23 USD
Massimale:
59.98 USD (23.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 268
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 69
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 69K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.35 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +28.14 USD
Massima perdita consecutiva: -42.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real26
18.59 × 22
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
2025.10.02 10:09
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 12.12% of days out of the 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 10:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
