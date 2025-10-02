- Crescita
Trade:
268
Profit Trade:
210 (78.35%)
Loss Trade:
58 (21.64%)
Best Trade:
7.35 USD
Worst Trade:
-20.08 USD
Profitto lordo:
293.68 USD (293 567 pips)
Perdita lorda:
-224.19 USD (224 160 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (28.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.00 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
1.16
Long Trade:
132 (49.25%)
Short Trade:
136 (50.75%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.26 USD
Profitto medio:
1.40 USD
Perdita media:
-3.87 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-42.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47.21 USD (6)
Crescita mensile:
29.78%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.23 USD
Massimale:
59.98 USD (23.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|268
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|69
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|69K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real26
|18.59 × 22
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
Scalping
