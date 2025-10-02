SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Mean Reversal by MrLatte
Buncharat Mainiang

Mean Reversal by MrLatte

Buncharat Mainiang
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
FxPro-MT5 Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
9 (60.00%)
Loss Trade:
6 (40.00%)
Best Trade:
3.34 USD
Worst Trade:
-7.61 USD
Profitto lordo:
14.09 USD (2 055 pips)
Perdita lorda:
-23.59 USD (3 482 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (6.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.79 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.19
Attività di trading:
78.06%
Massimo carico di deposito:
2.52%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
14 (93.33%)
Short Trade:
1 (6.67%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-0.63 USD
Profitto medio:
1.57 USD
Perdita media:
-3.93 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-18.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.31 USD (5)
Crescita mensile:
-1.19%
Algo trading:
46%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.29 USD
Massimale:
19.91 USD (2.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.45% (19.71 USD)
Per equità:
6.40% (51.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDJPY 4
GBPJPY 3
EURJPY 3
USDJPY 3
CADJPY 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDJPY 6
GBPJPY -2
EURJPY -4
USDJPY -3
CADJPY -6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDJPY 889
GBPJPY -341
EURJPY -564
USDJPY -486
CADJPY -925
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.34 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +6.79 USD
Massima perdita consecutiva: -18.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5 Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro
8.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.10.03 02:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 01:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 09:09
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.02 09:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 09:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.