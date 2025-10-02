- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
9 (60.00%)
Loss Trade:
6 (40.00%)
Best Trade:
3.34 USD
Worst Trade:
-7.61 USD
Profitto lordo:
14.09 USD (2 055 pips)
Perdita lorda:
-23.59 USD (3 482 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (6.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.79 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.19
Attività di trading:
78.06%
Massimo carico di deposito:
2.52%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
14 (93.33%)
Short Trade:
1 (6.67%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-0.63 USD
Profitto medio:
1.57 USD
Perdita media:
-3.93 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-18.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.31 USD (5)
Crescita mensile:
-1.19%
Algo trading:
46%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.29 USD
Massimale:
19.91 USD (2.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.45% (19.71 USD)
Per equità:
6.40% (51.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|4
|GBPJPY
|3
|EURJPY
|3
|USDJPY
|3
|CADJPY
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDJPY
|6
|GBPJPY
|-2
|EURJPY
|-4
|USDJPY
|-3
|CADJPY
|-6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDJPY
|889
|GBPJPY
|-341
|EURJPY
|-564
|USDJPY
|-486
|CADJPY
|-925
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.34 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +6.79 USD
Massima perdita consecutiva: -18.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5 Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro
|8.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
790
USD
USD
1
46%
15
60%
78%
0.59
-0.63
USD
USD
6%
1:500