- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
504
Profit Trade:
423 (83.92%)
Loss Trade:
81 (16.07%)
Best Trade:
75.84 USD
Worst Trade:
-112.33 USD
Profitto lordo:
2 119.10 USD (2 017 083 pips)
Perdita lorda:
-1 367.08 USD (1 238 428 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (67.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
694.13 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
144
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.29
Long Trade:
289 (57.34%)
Short Trade:
215 (42.66%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
1.49 USD
Profitto medio:
5.01 USD
Perdita media:
-16.88 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-584.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-584.99 USD (8)
Crescita mensile:
10.36%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
584.99 USD (27.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|503
|profit
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|676
|profit
|76
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|779K
|profit
|0
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +75.84 USD
Worst Trade: -112 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +67.10 USD
Massima perdita consecutiva: -584.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
