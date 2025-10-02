SegnaliSezioni
Jimi Jim

Gold PO

Jimi Jim
0 recensioni
49 settimane
0 / 0 USD
0%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
504
Profit Trade:
423 (83.92%)
Loss Trade:
81 (16.07%)
Best Trade:
75.84 USD
Worst Trade:
-112.33 USD
Profitto lordo:
2 119.10 USD (2 017 083 pips)
Perdita lorda:
-1 367.08 USD (1 238 428 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (67.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
694.13 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
144
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.29
Long Trade:
289 (57.34%)
Short Trade:
215 (42.66%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
1.49 USD
Profitto medio:
5.01 USD
Perdita media:
-16.88 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-584.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-584.99 USD (8)
Crescita mensile:
10.36%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
584.99 USD (27.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 503
profit 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 676
profit 76
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 779K
profit 0
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +75.84 USD
Worst Trade: -112 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +67.10 USD
Massima perdita consecutiva: -584.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 più
2025.10.02 09:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
