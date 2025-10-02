AlgoTraders Flow MT5 — Gold (XAUUSD) H1 Expert Advisor

Un EA focalizzato sulla stabilità, progettato per XAUUSD sul timeframe H1. Combina sei strategie integrate —trend-following, conferma di breakout e momentum basato sulle sessioni— applicando stop-loss e take-profit adattivi basati su ATR per mantenere basso il drawdown. I filtri di rischio includono il controllo delle sessioni e dello spread, mentre i Multi-Magic Numbers aiutano a separare le statistiche per ogni strategia. Il capitale iniziale consigliato è di 500 $. Il pacchetto include aggiornamenti a vita e supporto reattivo. Adatto ai trader intraday-swing che cercano un’esecuzione coerente, basata su regole, con un controllo flessibile on/off per ogni strategia. (algotraders.web.id)

Punti salienti

Ottimizzato per MT5 • XAUUSD • H1. (algotraders.web.id)

6 strategie automatizzate (trend, breakout, momentum). (algotraders.web.id)

SL/TP basati su ATR per una gestione del rischio adattiva; filtri di sessione e spread per evitare condizioni sfavorevoli. (algotraders.web.id)

Multi-Magic Number per un monitoraggio chiaro delle performance. (algotraders.web.id)

Saldo minimo consigliato: 500 $; aggiornamenti a vita e supporto inclusi. (algotraders.web.id)

⚠️ Nota: Il trading di CFD comporta dei rischi. Testare prima su un conto demo o su un piccolo conto reale ed evitare i periodi di notizie ad alto impatto. (algotraders.web.id)