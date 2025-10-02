- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-1.9K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-12K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
AlgoTraders Flow MT5 — Gold (XAUUSD) H1 Expert Advisor
Un EA focalizzato sulla stabilità, progettato per XAUUSD sul timeframe H1. Combina sei strategie integrate —trend-following, conferma di breakout e momentum basato sulle sessioni— applicando stop-loss e take-profit adattivi basati su ATR per mantenere basso il drawdown. I filtri di rischio includono il controllo delle sessioni e dello spread, mentre i Multi-Magic Numbers aiutano a separare le statistiche per ogni strategia. Il capitale iniziale consigliato è di 500 $. Il pacchetto include aggiornamenti a vita e supporto reattivo. Adatto ai trader intraday-swing che cercano un’esecuzione coerente, basata su regole, con un controllo flessibile on/off per ogni strategia. (algotraders.web.id)
Punti salienti
-
Ottimizzato per MT5 • XAUUSD • H1. (algotraders.web.id)
-
6 strategie automatizzate (trend, breakout, momentum). (algotraders.web.id)
-
SL/TP basati su ATR per una gestione del rischio adattiva; filtri di sessione e spread per evitare condizioni sfavorevoli. (algotraders.web.id)
-
Multi-Magic Number per un monitoraggio chiaro delle performance. (algotraders.web.id)
-
Saldo minimo consigliato: 500 $; aggiornamenti a vita e supporto inclusi. (algotraders.web.id)
⚠️ Nota: Il trading di CFD comporta dei rischi. Testare prima su un conto demo o su un piccolo conto reale ed evitare i periodi di notizie ad alto impatto. (algotraders.web.id)
