SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Black And Red
Azer Abdullayev

Black And Red

Azer Abdullayev
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
17 (62.96%)
Loss Trade:
10 (37.04%)
Best Trade:
15.07 USD
Worst Trade:
-26.75 USD
Profitto lordo:
63.27 USD (48 676 pips)
Perdita lorda:
-33.14 USD (7 751 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (13.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.20 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
82.44%
Massimo carico di deposito:
30.97%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.05
Long Trade:
16 (59.26%)
Short Trade:
11 (40.74%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
1.12 USD
Profitto medio:
3.72 USD
Perdita media:
-3.31 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-28.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.77 USD (7)
Crescita mensile:
10.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.07 USD
Massimale:
28.77 USD (20.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.17% (28.77 USD)
Per equità:
13.15% (41.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDm 6
USDJPYm 5
XAUUSDm 5
US500m 5
USOILm 3
GBPUSDm 2
XAGUSDm 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDm 6
USDJPYm -2
XAUUSDm 47
US500m -2
USOILm 6
GBPUSDm 2
XAGUSDm -27
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDm 585
USDJPYm -228
XAUUSDm 47K
US500m -6.5K
USOILm 569
GBPUSDm 191
XAGUSDm -534
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.07 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +13.55 USD
Massima perdita consecutiva: -28.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.02 10:09
Share of trading days is too low
2025.10.02 09:09
Share of trading days is too low
2025.10.02 07:59
Share of trading days is too low
2025.10.02 06:59
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 11.76% of days out of the 17 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 06:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 06:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Black And Red
30USD al mese
10%
0
0
USD
330
USD
3
0%
27
62%
82%
1.90
1.12
USD
13%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.