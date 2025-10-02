SegnaliSezioni
Eliezer Forlin

BITCOIN BEST

Eliezer Forlin
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 9%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
626
Profit Trade:
428 (68.37%)
Loss Trade:
198 (31.63%)
Best Trade:
2 113.95 USD
Worst Trade:
-682.52 USD
Profitto lordo:
30 625.84 USD (11 226 749 pips)
Perdita lorda:
-16 411.44 USD (10 188 320 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (925.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 661.83 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.88%
Ultimo trade:
54 minuti fa
Trade a settimana:
124
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
3.12
Long Trade:
297 (47.44%)
Short Trade:
329 (52.56%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
22.71 USD
Profitto medio:
71.56 USD
Perdita media:
-82.89 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-4 327.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 552.67 USD (9)
Crescita mensile:
7.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
112.48 USD
Massimale:
4 552.67 USD (2.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.61% (4 552.67 USD)
Per equità:
2.93% (5 238.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 626
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 14K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 1.1M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 113.95 USD
Worst Trade: -683 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +925.52 USD
Massima perdita consecutiva: -4 327.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real-12
0.07 × 1176
Non ci sono recensioni
2025.10.02 06:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 06:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.