Trade:
626
Profit Trade:
428 (68.37%)
Loss Trade:
198 (31.63%)
Best Trade:
2 113.95 USD
Worst Trade:
-682.52 USD
Profitto lordo:
30 625.84 USD (11 226 749 pips)
Perdita lorda:
-16 411.44 USD (10 188 320 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (925.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 661.83 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.88%
Ultimo trade:
54 minuti fa
Trade a settimana:
124
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
3.12
Long Trade:
297 (47.44%)
Short Trade:
329 (52.56%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
22.71 USD
Profitto medio:
71.56 USD
Perdita media:
-82.89 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-4 327.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 552.67 USD (9)
Crescita mensile:
7.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
112.48 USD
Massimale:
4 552.67 USD (2.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.61% (4 552.67 USD)
Per equità:
2.93% (5 238.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|626
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|1.1M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Best Trade: +2 113.95 USD
Worst Trade: -683 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +925.52 USD
Massima perdita consecutiva: -4 327.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
