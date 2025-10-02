SegnaliSezioni
Shuaib Kolabhai

ORB Open Range Break

Shuaib Kolabhai
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
1 / 52 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 13%
Exness-MT5Real30
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
11 (91.66%)
Loss Trade:
1 (8.33%)
Best Trade:
130.47 ZAR
Worst Trade:
-23.25 ZAR
Profitto lordo:
220.94 ZAR (26 500 pips)
Perdita lorda:
-23.25 ZAR (449 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (52.06 ZAR)
Massimo profitto consecutivo:
168.88 ZAR (4)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
55.07%
Massimo carico di deposito:
21.84%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
8.50
Long Trade:
8 (66.67%)
Short Trade:
4 (33.33%)
Fattore di profitto:
9.50
Profitto previsto:
16.47 ZAR
Profitto medio:
20.09 ZAR
Perdita media:
-23.25 ZAR
Massime perdite consecutive:
1 (-23.25 ZAR)
Massima perdita consecutiva:
-23.25 ZAR (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 ZAR
Massimale:
23.25 ZAR (1.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.46% (23.25 ZAR)
Per equità:
2.84% (44.34 ZAR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 6
US30m 4
USTECm 1
BTCUSDm 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 18
US30m -1
USTECm 0
BTCUSDm 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 10K
US30m -147
USTECm 1.4K
BTCUSDm 14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +130.47 ZAR
Worst Trade: -23 ZAR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +52.06 ZAR
Massima perdita consecutiva: -23.25 ZAR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real30" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real9
0.50 × 2
La strategia Open Range Breakout (ORB) definisce il massimo e il minimo di un periodo di apertura specificato (solitamente i primi 5, 15 o 30 minuti dopo l'apertura del mercato). Una posizione lunga viene attivata quando il prezzo rompe e si mantiene al di sopra del massimo di apertura, mentre una posizione corta viene aperta quando il prezzo rompe al di sotto del minimo di apertura. Gli stop vengono in genere posizionati appena oltre il lato opposto dell'intervallo e la gestione delle operazioni può includere obiettivi fissi di rischio/rendimento, trailing stop o scalabilità a livelli chiave di supporto/resistenza intraday o basati sulla volatilità. La strategia si basa sul momentum e sulla liquidità di inizio sessione per catturare i movimenti direzionali. In un setup ben filtrato, un tasso di vincita di circa il 60-75% è realistico. Coppie negoziate: XAUUSD, US30, Nasdaq Stile di trading: Day trader, Scalper Sessioni di trading: Londra e New York Eventi di notizie: Ci teniamo fuori dal mercato prima di qualsiasi importante evento di notizie sul dollaro statunitense Rapporto rischio/rendimento: 1-1 Nessun codice a barre, nessuna Martingala, tutte le operazioni sono controllate e a rischio gestito. *****NOTA BENE: IL PREZZO AUMENTERÀ***** 02/10/2025


