La strategia Open Range Breakout (ORB) definisce il massimo e il minimo di un periodo di apertura specificato (solitamente i primi 5, 15 o 30 minuti dopo l'apertura del mercato). Una posizione lunga viene attivata quando il prezzo rompe e si mantiene al di sopra del massimo di apertura, mentre una posizione corta viene aperta quando il prezzo rompe al di sotto del minimo di apertura. Gli stop vengono in genere posizionati appena oltre il lato opposto dell'intervallo e la gestione delle operazioni può includere obiettivi fissi di rischio/rendimento, trailing stop o scalabilità a livelli chiave di supporto/resistenza intraday o basati sulla volatilità. La strategia si basa sul momentum e sulla liquidità di inizio sessione per catturare i movimenti direzionali. In un setup ben filtrato, un tasso di vincita di circa il 60-75% è realistico. Coppie negoziate: XAUUSD, US30, Nasdaq Stile di trading: Day trader, Scalper Sessioni di trading: Londra e New York Eventi di notizie: Ci teniamo fuori dal mercato prima di qualsiasi importante evento di notizie sul dollaro statunitense Rapporto rischio/rendimento: 1-1 Nessun codice a barre, nessuna Martingala, tutte le operazioni sono controllate e a rischio gestito. *****NOTA BENE: IL PREZZO AUMENTERÀ***** 02/10/2025