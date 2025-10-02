- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
22 (46.80%)
Loss Trade:
25 (53.19%)
Best Trade:
14.24 USD
Worst Trade:
-101.76 USD
Profitto lordo:
86.45 USD (1 853 pips)
Perdita lorda:
-377.46 USD (4 570 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (23.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.45 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.25
Attività di trading:
84.98%
Massimo carico di deposito:
70.32%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.82
Long Trade:
36 (76.60%)
Short Trade:
11 (23.40%)
Fattore di profitto:
0.23
Profitto previsto:
-6.19 USD
Profitto medio:
3.93 USD
Perdita media:
-15.10 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-355.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-355.90 USD (8)
Crescita mensile:
-41.57%
Algo trading:
53%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
292.64 USD
Massimale:
355.90 USD (46.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.63% (355.90 USD)
Per equità:
36.18% (275.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-291
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-2.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.24 USD
Worst Trade: -102 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +23.45 USD
Massima perdita consecutiva: -355.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 23
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 5
|
XMTrading-MT5 3
|0.00 × 70
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 9
|
Axiory-Live
|0.00 × 14
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 7
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.01 × 119
|
RoboForex-ECN
|0.01 × 88
|
Ava-Real 1-MT5
|0.05 × 19
|
XMGlobal-MT5 2
|0.10 × 70
|
Coinexx-Live
|0.28 × 39
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.40 × 68
|
FxPro-MT5
|0.64 × 185
Author's strategy
