SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Loser
Takashi Hasebe

Loser

Takashi Hasebe
0 recensioni
Affidabilità
91 settimane
0 / 0 USD
Copia per 55 USD al mese
crescita dal 2024 36%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 768
Profit Trade:
1 031 (58.31%)
Loss Trade:
737 (41.69%)
Best Trade:
11 083.00 JPY
Worst Trade:
-13 524.00 JPY
Profitto lordo:
255 377.00 JPY (133 268 pips)
Perdita lorda:
-238 178.00 JPY (127 152 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (4 504.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
19 137.00 JPY (5)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
55.19%
Massimo carico di deposito:
59.94%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.47
Long Trade:
939 (53.11%)
Short Trade:
829 (46.89%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
9.73 JPY
Profitto medio:
247.70 JPY
Perdita media:
-323.17 JPY
Massime perdite consecutive:
27 (-3 690.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-14 029.00 JPY (2)
Crescita mensile:
-5.65%
Previsione annuale:
-68.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 923.00 JPY
Massimale:
36 822.00 JPY (88.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.31% (36 822.00 JPY)
Per equità:
3.93% (409.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 1616
AUDUSD 131
EURUSD 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 144
AUDUSD 5
EURUSD 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 5.6K
AUDUSD 388
EURUSD 124
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11 083.00 JPY
Worst Trade: -13 524 JPY
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +4 504.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -3 690.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GaitameFinest-S2-Main" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
TitanFX-01
0.31 × 875
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
Exness-Real2
1.00 × 4
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
GaitameFinest-S2-Demo
1.44 × 581
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Main
1.59 × 5255
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.02 06:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.02 06:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.02 06:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 491 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 05:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.02 05:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 05:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Loser
55USD al mese
36%
0
0
USD
10K
JPY
91
0%
1 768
58%
55%
1.07
9.73
JPY
47%
1:25
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.