- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 768
Profit Trade:
1 031 (58.31%)
Loss Trade:
737 (41.69%)
Best Trade:
11 083.00 JPY
Worst Trade:
-13 524.00 JPY
Profitto lordo:
255 377.00 JPY (133 268 pips)
Perdita lorda:
-238 178.00 JPY (127 152 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (4 504.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
19 137.00 JPY (5)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
55.19%
Massimo carico di deposito:
59.94%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.47
Long Trade:
939 (53.11%)
Short Trade:
829 (46.89%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
9.73 JPY
Profitto medio:
247.70 JPY
Perdita media:
-323.17 JPY
Massime perdite consecutive:
27 (-3 690.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-14 029.00 JPY (2)
Crescita mensile:
-5.65%
Previsione annuale:
-68.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 923.00 JPY
Massimale:
36 822.00 JPY (88.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.31% (36 822.00 JPY)
Per equità:
3.93% (409.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1616
|AUDUSD
|131
|EURUSD
|21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|144
|AUDUSD
|5
|EURUSD
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|5.6K
|AUDUSD
|388
|EURUSD
|124
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11 083.00 JPY
Worst Trade: -13 524 JPY
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +4 504.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -3 690.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GaitameFinest-S2-Main" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
TitanFX-01
|0.31 × 875
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.44 × 581
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.59 × 5255
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
