- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
101
Profit Trade:
76 (75.24%)
Loss Trade:
25 (24.75%)
Best Trade:
29.96 USD
Worst Trade:
-72.48 USD
Profitto lordo:
290.28 USD (234 663 pips)
Perdita lorda:
-270.09 USD (23 623 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (31.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.76 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
26.60%
Massimo carico di deposito:
358.39%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
89
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
91 (90.10%)
Short Trade:
10 (9.90%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
3.82 USD
Perdita media:
-10.80 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-108.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-108.22 USD (4)
Crescita mensile:
20.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
108.22 USD (74.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.31% (108.22 USD)
Per equità:
83.30% (83.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|BTCUSD
|12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-1
|BTCUSD
|21
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-594
|BTCUSD
|212K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.77 × 320
|
Exness-Real11
|0.80 × 44
|
ICMarketsSC-Live15
|1.33 × 46
|
RoboForex-Pro-2
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|1.62 × 199
|
NPBFX-Real
|1.67 × 3
|
Pepperstone-Edge12
|2.04 × 89
|
OctaFX-Real
|2.76 × 196
|
OctaFX-Real3
|3.29 × 35
|
ICMarketsSC-Live24
|4.70 × 40
|
SageFx-Live
|4.90 × 103
|
OctaFX-Real8
|7.01 × 143
|
FBS-Real-2
|9.27 × 250
|
Hankotrade-Live
|15.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
20%
0
0
USD
USD
20
USD
USD
2
0%
101
75%
27%
1.07
0.20
USD
USD
86%
1:500