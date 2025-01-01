SegnaliSezioni
Segnali
404

Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database

Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.

Seleziona un nuovo segnale

Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:

MSC Gold Invest Pro
Crescita
367%
Abbonati
24
Settimane
120
Trade
999
Vincita
78%
Fattore di profitto
1.56
DD massimo
26%
Gold Reaper New V2 2
Crescita
120%
Abbonati
10
Settimane
49
Trade
487
Vincita
71%
Fattore di profitto
2.46
DD massimo
17%
NoPain MT5
Crescita
1 546%
Abbonati
73
Settimane
205
Trade
5458
Vincita
63%
Fattore di profitto
1.67
DD massimo
21%
Deux ex machina
Crescita
5 009%
Abbonati
4
Settimane
229
Trade
1375
Vincita
74%
Fattore di profitto
1.85
DD massimo
26%
JS SmartGrid Signal MG01
Crescita
1 497%
Abbonati
104
Settimane
85
Trade
1258
Vincita
80%
Fattore di profitto
3.29
DD massimo
32%
Low risk trading version 3
Crescita
3 378%
Abbonati
5
Settimane
39
Trade
1829
Vincita
51%
Fattore di profitto
1.80
DD massimo
46%
MagicGW audcad L
Crescita
1 196%
Abbonati
50
Settimane
42
Trade
1454
Vincita
79%
Fattore di profitto
6.14
DD massimo
28%
Daily Gold Sniper
Crescita
335%
Abbonati
12
Settimane
36
Trade
122
Vincita
95%
Fattore di profitto
1.65
DD massimo
34%
TTM Stable Run 655
Crescita
5 715%
Abbonati
12
Settimane
224
Trade
14311
Vincita
71%
Fattore di profitto
1.58
DD massimo
54%
USDJPY Stability Pro Growth
Crescita
139%
Abbonati
26
Settimane
50
Trade
170
Vincita
84%
Fattore di profitto
1.46
DD massimo
22%

Non trovi segnali che fanno per te?
Seleziona e abbonati
a uno dei 2185 segnali disponibili
per MetaTrader 5

L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.