Trade:
102
Profit Trade:
87 (85.29%)
Loss Trade:
15 (14.71%)
Best Trade:
37.48 USD
Worst Trade:
-14.72 USD
Profitto lordo:
509.83 USD (37 849 pips)
Perdita lorda:
-77.00 USD (6 523 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (234.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
234.46 USD (47)
Indice di Sharpe:
0.68
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.15%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
109
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
10.39
Long Trade:
97 (95.10%)
Short Trade:
5 (4.90%)
Fattore di profitto:
6.62
Profitto previsto:
4.24 USD
Profitto medio:
5.86 USD
Perdita media:
-5.13 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-41.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.35 USD (8)
Crescita mensile:
24.05%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
41.67 USD (1.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
5.11% (114.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|NZDCAD
|5
|GBPCHF
|4
|GBPJPY
|3
|EURAUD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|285
|NZDCAD
|61
|GBPCHF
|61
|GBPJPY
|23
|EURAUD
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|28K
|NZDCAD
|1.1K
|GBPCHF
|638
|GBPJPY
|667
|EURAUD
|548
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +37.48 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 47
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +234.46 USD
Massima perdita consecutiva: -41.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
PacificUnionLLC-Live
|0.46 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.86 × 7
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
DooTechnology-Live
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.05 × 3677
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
FPMarketsLLC-Live
|1.29 × 237
|
Exness-MT5Real8
|1.41 × 474
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.43 × 7
|
FPMarkets-Live
|1.49 × 116
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
这是天网EA五个品种的组合，完全而高效率的组合
