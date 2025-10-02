SegnaliSezioni
Fu Liang

Zhanjiang Liang Quant 3

Fu Liang
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
102
Profit Trade:
87 (85.29%)
Loss Trade:
15 (14.71%)
Best Trade:
37.48 USD
Worst Trade:
-14.72 USD
Profitto lordo:
509.83 USD (37 849 pips)
Perdita lorda:
-77.00 USD (6 523 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (234.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
234.46 USD (47)
Indice di Sharpe:
0.68
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.15%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
109
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
10.39
Long Trade:
97 (95.10%)
Short Trade:
5 (4.90%)
Fattore di profitto:
6.62
Profitto previsto:
4.24 USD
Profitto medio:
5.86 USD
Perdita media:
-5.13 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-41.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.35 USD (8)
Crescita mensile:
24.05%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
41.67 USD (1.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
5.11% (114.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 89
NZDCAD 5
GBPCHF 4
GBPJPY 3
EURAUD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 285
NZDCAD 61
GBPCHF 61
GBPJPY 23
EURAUD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 28K
NZDCAD 1.1K
GBPCHF 638
GBPJPY 667
EURAUD 548
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +37.48 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 47
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +234.46 USD
Massima perdita consecutiva: -41.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
PacificUnionLLC-Live
0.46 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.86 × 7
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
DooTechnology-Live
1.00 × 1
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.05 × 3677
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
FPMarketsLLC-Live
1.29 × 237
Exness-MT5Real8
1.41 × 474
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsEU-MT5-5
1.43 × 7
FPMarkets-Live
1.49 × 116
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
这是天网EA五个品种的组合，完全而高效率的组合
Non ci sono recensioni
2025.10.02 03:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Zhanjiang Liang Quant 3
49USD al mese
0%
0
0
USD
2.2K
USD
1
99%
102
85%
100%
6.62
4.24
USD
5%
1:500
Copia

