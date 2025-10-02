SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / PS5 XAU HP28 5M
Yiu Shing Tai

PS5 XAU HP28 5M

Yiu Shing Tai
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 150%
Pepperstone-Edge11
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 188
Profit Trade:
3 169 (75.66%)
Loss Trade:
1 019 (24.33%)
Best Trade:
7 485.25 HKD
Worst Trade:
-6 656.10 HKD
Profitto lordo:
196 004.86 HKD (380 011 pips)
Perdita lorda:
-78 648.69 HKD (394 456 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (140.02 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
7 590.99 HKD (4)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
71.36%
Massimo carico di deposito:
10.89%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
662
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
16.23
Long Trade:
2 448 (58.45%)
Short Trade:
1 740 (41.55%)
Fattore di profitto:
2.49
Profitto previsto:
28.02 HKD
Profitto medio:
61.85 HKD
Perdita media:
-77.18 HKD
Massime perdite consecutive:
17 (-1 331.07 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-6 656.10 HKD (1)
Crescita mensile:
136.33%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
7 232.22 HKD (5.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.53% (7 232.22 HKD)
Per equità:
1.27% (1 495.14 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3896
USDJPY 178
NZDUSD 50
AUDUSD 47
NZDCAD 2
NZDCHF 2
GBPCAD 1
GBPUSD 1
CADJPY 1
USDCHF 1
GBPCHF 1
EURUSD 1
CHFJPY 1
AUDCHF 1
EURJPY 1
USDCAD 1
EURAUD 1
EURGBP 1
AUDNZD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 15K
USDJPY 210
NZDUSD -204
AUDUSD -12
NZDCAD -7
NZDCHF -4
GBPCAD 3
GBPUSD 4
CADJPY 3
USDCHF 5
GBPCHF 5
EURUSD 5
CHFJPY 3
AUDCHF 3
EURJPY 1
USDCAD 0
EURAUD -2
EURGBP -2
AUDNZD 3
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -9.7K
USDJPY -138
NZDUSD -4.9K
AUDUSD -312
NZDCAD -278
NZDCHF -86
GBPCAD 154
GBPUSD 151
CADJPY 152
USDCHF 150
GBPCHF 150
EURUSD 158
CHFJPY 151
AUDCHF 75
EURJPY 74
USDCAD 31
EURAUD -65
EURGBP -50
AUDNZD 154
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7 485.25 HKD
Worst Trade: -6 656 HKD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +140.02 HKD
Massima perdita consecutiva: -1 331.07 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 4
OverflowingFinCapital-Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge06
0.00 × 8
Pepperstone-Edge07
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 41
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.10 × 531
ICMarketsSC-Live12
0.17 × 24
ICMarkets-Live20
0.19 × 209
MYFX-US01-Live
0.33 × 195
FPMarkets-Live2
0.43 × 7
FxPro.com-Real07
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live11
0.43 × 21
ICMarketsSC-Live26
0.45 × 20
ICMarkets-Live19
0.83 × 178
ICMarkets-Live07
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live06
1.27 × 11
GlobalPrime-Live
1.40 × 5
Pepperstone-Edge03
1.49 × 241
ICMarketsSC-Live05
1.52 × 1946
Axi-US02-Live
1.67 × 3
Axi-US12-Live
1.82 × 11
28 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.06 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 09:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PS5 XAU HP28 5M
30USD al mese
150%
0
0
USD
117K
HKD
6
99%
4 188
75%
71%
2.49
28.02
HKD
6%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.