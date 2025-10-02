- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 188
Profit Trade:
3 169 (75.66%)
Loss Trade:
1 019 (24.33%)
Best Trade:
7 485.25 HKD
Worst Trade:
-6 656.10 HKD
Profitto lordo:
196 004.86 HKD (380 011 pips)
Perdita lorda:
-78 648.69 HKD (394 456 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (140.02 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
7 590.99 HKD (4)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
71.36%
Massimo carico di deposito:
10.89%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
662
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
16.23
Long Trade:
2 448 (58.45%)
Short Trade:
1 740 (41.55%)
Fattore di profitto:
2.49
Profitto previsto:
28.02 HKD
Profitto medio:
61.85 HKD
Perdita media:
-77.18 HKD
Massime perdite consecutive:
17 (-1 331.07 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-6 656.10 HKD (1)
Crescita mensile:
136.33%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
7 232.22 HKD (5.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.53% (7 232.22 HKD)
Per equità:
1.27% (1 495.14 HKD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3896
|USDJPY
|178
|NZDUSD
|50
|AUDUSD
|47
|NZDCAD
|2
|NZDCHF
|2
|GBPCAD
|1
|GBPUSD
|1
|CADJPY
|1
|USDCHF
|1
|GBPCHF
|1
|EURUSD
|1
|CHFJPY
|1
|AUDCHF
|1
|EURJPY
|1
|USDCAD
|1
|EURAUD
|1
|EURGBP
|1
|AUDNZD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|15K
|USDJPY
|210
|NZDUSD
|-204
|AUDUSD
|-12
|NZDCAD
|-7
|NZDCHF
|-4
|GBPCAD
|3
|GBPUSD
|4
|CADJPY
|3
|USDCHF
|5
|GBPCHF
|5
|EURUSD
|5
|CHFJPY
|3
|AUDCHF
|3
|EURJPY
|1
|USDCAD
|0
|EURAUD
|-2
|EURGBP
|-2
|AUDNZD
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-9.7K
|USDJPY
|-138
|NZDUSD
|-4.9K
|AUDUSD
|-312
|NZDCAD
|-278
|NZDCHF
|-86
|GBPCAD
|154
|GBPUSD
|151
|CADJPY
|152
|USDCHF
|150
|GBPCHF
|150
|EURUSD
|158
|CHFJPY
|151
|AUDCHF
|75
|EURJPY
|74
|USDCAD
|31
|EURAUD
|-65
|EURGBP
|-50
|AUDNZD
|154
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7 485.25 HKD
Worst Trade: -6 656 HKD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +140.02 HKD
Massima perdita consecutiva: -1 331.07 HKD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
0.00 × 1
|0.00 × 1
|
0.00 × 4
|0.00 × 4
|
0.00 × 6
|0.00 × 6
|
0.00 × 2
|0.00 × 2
|
0.00 × 1
|0.00 × 1
|
0.00 × 8
|0.00 × 8
|
0.00 × 6
|0.00 × 6
|
0.00 × 41
|0.00 × 41
|
0.00 × 1
|0.00 × 1
|
0.10 × 531
|0.10 × 531
|
0.17 × 24
|0.17 × 24
|
0.19 × 209
|0.19 × 209
|
0.33 × 195
|0.33 × 195
|
0.43 × 7
|0.43 × 7
|
0.43 × 7
|0.43 × 7
|
0.43 × 21
|0.43 × 21
|
0.45 × 20
|0.45 × 20
|
0.83 × 178
|0.83 × 178
|
0.83 × 6
|0.83 × 6
|
1.27 × 11
|1.27 × 11
|
1.40 × 5
|1.40 × 5
|
1.49 × 241
|1.49 × 241
|
1.52 × 1946
|1.52 × 1946
|
1.67 × 3
|1.67 × 3
|
1.82 × 11
|1.82 × 11
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
150%
0
0
USD
USD
117K
HKD
HKD
6
99%
4 188
75%
71%
2.49
28.02
HKD
HKD
6%
1:500