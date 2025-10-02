- Crescita
Trade:
10
Profit Trade:
7 (70.00%)
Loss Trade:
3 (30.00%)
Best Trade:
48.80 USD
Worst Trade:
-25.22 USD
Profitto lordo:
103.05 USD (5 098 pips)
Perdita lorda:
-58.96 USD (2 225 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (31.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.36 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
81.47%
Massimo carico di deposito:
51.72%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.25
Long Trade:
6 (60.00%)
Short Trade:
4 (40.00%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
4.41 USD
Profitto medio:
14.72 USD
Perdita media:
-19.65 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-25.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.22 USD (1)
Crescita mensile:
88.18%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.97 USD
Massimale:
35.25 USD (44.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.71% (34.65 USD)
Per equità:
38.31% (18.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ORB
|6
|GBPJPY.ORB
|4
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.ORB
|37
|GBPJPY.ORB
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.ORB
|2.5K
|GBPJPY.ORB
|406
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +48.80 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +31.68 USD
Massima perdita consecutiva: -25.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OrbiTradeSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
my strategy base on video by Master Gema.Merdeka
Gold Code - X
&
Moneymaker in GBPJPY
thanksyou
Non ci sono recensioni
