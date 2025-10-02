SegnaliSezioni
Kait Budi Kiswoyo

MTB Trader

Kait Budi Kiswoyo
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
3 (33.33%)
Loss Trade:
6 (66.67%)
Best Trade:
10.41 USD
Worst Trade:
-10.56 USD
Profitto lordo:
20.58 USD (721 pips)
Perdita lorda:
-35.86 USD (1 177 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (10.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.41 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.26
Attività di trading:
96.26%
Massimo carico di deposito:
0.48%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.60
Long Trade:
8 (88.89%)
Short Trade:
1 (11.11%)
Fattore di profitto:
0.57
Profitto previsto:
-1.70 USD
Profitto medio:
6.86 USD
Perdita media:
-5.98 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-19.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.97 USD (4)
Crescita mensile:
-0.61%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.30 USD
Massimale:
25.65 USD (1.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.02% (25.62 USD)
Per equità:
0.18% (4.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDu 6
USDJPYu 2
EURUSDu 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDu -15
USDJPYu 5
EURUSDu -5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDu -592
USDJPYu 262
EURUSDu -126
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.41 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +10.41 USD
Massima perdita consecutiva: -19.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.06 00:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 23:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 07:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 06:09
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 14:19
Share of trading days is too low
2025.10.02 14:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 13:19
Share of trading days is too low
2025.10.02 13:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 01:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 01:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 01:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.02 01:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 01:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
