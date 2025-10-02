SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / E 10k
AS Trend LLC

E 10k

AS Trend LLC
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 2%
Bybit-Live-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
173
Profit Trade:
127 (73.41%)
Loss Trade:
46 (26.59%)
Best Trade:
53.20 UST
Worst Trade:
-11.50 UST
Profitto lordo:
452.52 UST (35 130 pips)
Perdita lorda:
-264.57 UST (21 332 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (20.23 UST)
Massimo profitto consecutivo:
69.54 UST (10)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
77.96%
Massimo carico di deposito:
0.10%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
175
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.93
Long Trade:
119 (68.79%)
Short Trade:
54 (31.21%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
1.09 UST
Profitto medio:
3.56 UST
Perdita media:
-5.75 UST
Massime perdite consecutive:
8 (-39.02 UST)
Massima perdita consecutiva:
-40.21 UST (5)
Crescita mensile:
1.88%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.55 UST
Massimale:
97.24 UST (0.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.74% (75.50 UST)
Per equità:
0.02% (1.86 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SP500 67
XAUUSD+ 57
GBPUSD+ 25
EURUSD+ 24
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SP500 35
XAUUSD+ 115
GBPUSD+ 19
EURUSD+ 19
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SP500 11K
XAUUSD+ 1.6K
GBPUSD+ 992
EURUSD+ 654
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +53.20 UST
Worst Trade: -12 UST
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +20.23 UST
Massima perdita consecutiva: -39.02 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.02 00:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 00:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
