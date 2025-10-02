- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
3 (60.00%)
Loss Trade:
2 (40.00%)
Best Trade:
25.10 USD
Worst Trade:
-7.10 USD
Profitto lordo:
50.47 USD (556 pips)
Perdita lorda:
-11.40 USD (111 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (50.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.47 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.64
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.43
Long Trade:
4 (80.00%)
Short Trade:
1 (20.00%)
Fattore di profitto:
4.43
Profitto previsto:
7.81 USD
Profitto medio:
16.82 USD
Perdita media:
-5.70 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-11.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.40 USD (2)
Crescita mensile:
3.91%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.40 USD
Massimale:
11.40 USD (1.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDb
|39
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDb
|445
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.10 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +50.47 USD
Massima perdita consecutiva: -11.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
