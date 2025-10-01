- Crescita
Trade:
177
Profit Trade:
131 (74.01%)
Loss Trade:
46 (25.99%)
Best Trade:
138.48 USD
Worst Trade:
-126.84 USD
Profitto lordo:
2 098.35 USD (76 836 pips)
Perdita lorda:
-988.26 USD (54 656 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (219.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
222.11 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.65%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
184
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
4.59
Long Trade:
105 (59.32%)
Short Trade:
72 (40.68%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
6.27 USD
Profitto medio:
16.02 USD
Perdita media:
-21.48 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-17.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-241.82 USD (2)
Crescita mensile:
11.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
241.82 USD (2.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.18% (241.82 USD)
Per equità:
6.63% (735.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|177
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +138.48 USD
Worst Trade: -127 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +219.63 USD
Massima perdita consecutiva: -17.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GTCGlobalTrade-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
xau 净值保持5000+
