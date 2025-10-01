- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
561
Profit Trade:
366 (65.24%)
Loss Trade:
195 (34.76%)
Best Trade:
137.68 USD
Worst Trade:
-474.94 USD
Profitto lordo:
4 614.07 USD (190 840 pips)
Perdita lorda:
-4 728.77 USD (174 053 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (123.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
305.57 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.04%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
279
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
-0.05
Long Trade:
279 (49.73%)
Short Trade:
282 (50.27%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.20 USD
Profitto medio:
12.61 USD
Perdita media:
-24.25 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-38.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-568.62 USD (6)
Crescita mensile:
-0.92%
Algo trading:
26%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 610.65 USD
Massimale:
2 530.67 USD (23.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.17% (2 530.67 USD)
Per equità:
20.19% (977.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|515
|USDCHF
|6
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|5
|GBPCAD
|3
|AUDUSD
|3
|USDJPY
|3
|GBPCHF
|3
|NZDCAD
|3
|EURNZD
|3
|EURJPY
|2
|EURCAD
|2
|AUDCAD
|2
|GBPNZD
|1
|GBPJPY
|1
|GBPAUD
|1
|CHFJPY
|1
|CADJPY
|1
|EURGBP
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-419
|USDCHF
|23
|EURUSD
|20
|GBPUSD
|26
|GBPCAD
|9
|AUDUSD
|15
|USDJPY
|26
|GBPCHF
|8
|NZDCAD
|26
|EURNZD
|26
|EURJPY
|20
|EURCAD
|6
|AUDCAD
|6
|GBPNZD
|3
|GBPJPY
|3
|GBPAUD
|3
|CHFJPY
|78
|CADJPY
|3
|EURGBP
|3
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5K
|USDCHF
|1.2K
|EURUSD
|1.3K
|GBPUSD
|660
|GBPCAD
|1.2K
|AUDUSD
|690
|USDJPY
|-456
|GBPCHF
|696
|NZDCAD
|380
|EURNZD
|-358
|EURJPY
|1.4K
|EURCAD
|817
|AUDCAD
|849
|GBPNZD
|516
|GBPJPY
|389
|GBPAUD
|444
|CHFJPY
|1.7K
|CADJPY
|507
|EURGBP
|180
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +137.68 USD
Worst Trade: -475 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +123.28 USD
Massima perdita consecutiva: -38.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GTCGlobalTrade-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
xau+forex 净值保持8000+
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
4
26%
561
65%
100%
0.97
-0.20
USD
USD
23%
1:500