Hao Chen

Duck xau

Hao Chen
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
GTCGlobalTrade-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
561
Profit Trade:
366 (65.24%)
Loss Trade:
195 (34.76%)
Best Trade:
137.68 USD
Worst Trade:
-474.94 USD
Profitto lordo:
4 614.07 USD (190 840 pips)
Perdita lorda:
-4 728.77 USD (174 053 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (123.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
305.57 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.04%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
279
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
-0.05
Long Trade:
279 (49.73%)
Short Trade:
282 (50.27%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.20 USD
Profitto medio:
12.61 USD
Perdita media:
-24.25 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-38.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-568.62 USD (6)
Crescita mensile:
-0.92%
Algo trading:
26%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 610.65 USD
Massimale:
2 530.67 USD (23.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.17% (2 530.67 USD)
Per equità:
20.19% (977.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 515
USDCHF 6
EURUSD 5
GBPUSD 5
GBPCAD 3
AUDUSD 3
USDJPY 3
GBPCHF 3
NZDCAD 3
EURNZD 3
EURJPY 2
EURCAD 2
AUDCAD 2
GBPNZD 1
GBPJPY 1
GBPAUD 1
CHFJPY 1
CADJPY 1
EURGBP 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -419
USDCHF 23
EURUSD 20
GBPUSD 26
GBPCAD 9
AUDUSD 15
USDJPY 26
GBPCHF 8
NZDCAD 26
EURNZD 26
EURJPY 20
EURCAD 6
AUDCAD 6
GBPNZD 3
GBPJPY 3
GBPAUD 3
CHFJPY 78
CADJPY 3
EURGBP 3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5K
USDCHF 1.2K
EURUSD 1.3K
GBPUSD 660
GBPCAD 1.2K
AUDUSD 690
USDJPY -456
GBPCHF 696
NZDCAD 380
EURNZD -358
EURJPY 1.4K
EURCAD 817
AUDCAD 849
GBPNZD 516
GBPJPY 389
GBPAUD 444
CHFJPY 1.7K
CADJPY 507
EURGBP 180
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +137.68 USD
Worst Trade: -475 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +123.28 USD
Massima perdita consecutiva: -38.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GTCGlobalTrade-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

xau+forex   净值保持8000+
2025.10.01 21:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
