- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
658
Profit Trade:
527 (80.09%)
Loss Trade:
131 (19.91%)
Best Trade:
38.10 USD
Worst Trade:
-11.85 USD
Profitto lordo:
769.88 USD (76 386 pips)
Perdita lorda:
-347.77 USD (35 206 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (21.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
68.90 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
0.35%
Massimo carico di deposito:
0.54%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
291
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
7.22
Long Trade:
199 (30.24%)
Short Trade:
459 (69.76%)
Fattore di profitto:
2.21
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
1.46 USD
Perdita media:
-2.65 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-58.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.43 USD (7)
Crescita mensile:
42.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
58.43 USD (8.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.84% (58.43 USD)
Per equità:
0.04% (0.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|642
|EURUSD
|6
|GBPJPY
|3
|USDCHF
|3
|USDCAD
|2
|USDJPY
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|423
|EURUSD
|-1
|GBPJPY
|0
|USDCHF
|0
|USDCAD
|0
|USDJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|41K
|EURUSD
|-74
|GBPJPY
|37
|USDCHF
|-26
|USDCAD
|12
|USDJPY
|16
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38.10 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +21.35 USD
Massima perdita consecutiva: -58.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 3
We Trade Gold carefully and mindfully.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
42%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
3
0%
658
80%
0%
2.21
0.64
USD
USD
5%
1:500