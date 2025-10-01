SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Golden Pyramid
Nikesh Arjun Gindwani

Golden Pyramid

Nikesh Arjun Gindwani
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 42%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
658
Profit Trade:
527 (80.09%)
Loss Trade:
131 (19.91%)
Best Trade:
38.10 USD
Worst Trade:
-11.85 USD
Profitto lordo:
769.88 USD (76 386 pips)
Perdita lorda:
-347.77 USD (35 206 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (21.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
68.90 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
0.35%
Massimo carico di deposito:
0.54%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
291
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
7.22
Long Trade:
199 (30.24%)
Short Trade:
459 (69.76%)
Fattore di profitto:
2.21
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
1.46 USD
Perdita media:
-2.65 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-58.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.43 USD (7)
Crescita mensile:
42.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
58.43 USD (8.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.84% (58.43 USD)
Per equità:
0.04% (0.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 642
EURUSD 6
GBPJPY 3
USDCHF 3
USDCAD 2
USDJPY 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 423
EURUSD -1
GBPJPY 0
USDCHF 0
USDCAD 0
USDJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 41K
EURUSD -74
GBPJPY 37
USDCHF -26
USDCAD 12
USDJPY 16
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.10 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +21.35 USD
Massima perdita consecutiva: -58.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 3
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
We Trade Gold carefully and mindfully.
Non ci sono recensioni
2025.10.01 19:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 19:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Golden Pyramid
35USD al mese
42%
0
0
USD
1.4K
USD
3
0%
658
80%
0%
2.21
0.64
USD
5%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.