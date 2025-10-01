- Crescita
Trade:
30
Profit Trade:
22 (73.33%)
Loss Trade:
8 (26.67%)
Best Trade:
34.72 USD
Worst Trade:
-23.68 USD
Profitto lordo:
239.87 USD (58 892 pips)
Perdita lorda:
-66.41 USD (27 053 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (87.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
87.47 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
40.97%
Massimo carico di deposito:
67.99%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
4.17
Long Trade:
5 (16.67%)
Short Trade:
25 (83.33%)
Fattore di profitto:
3.61
Profitto previsto:
5.78 USD
Profitto medio:
10.90 USD
Perdita media:
-8.30 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-41.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.55 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.39 USD
Massimale:
41.55 USD (7.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.76% (41.55 USD)
Per equità:
20.23% (99.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|173
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|32K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.72 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +87.47 USD
Massima perdita consecutiva: -41.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 14
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
